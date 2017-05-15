За превышение полномочий осудили экс-главу Архаринского района

В Амурской области осуждён бывший глава Архаринского района за превышение должностных полномочий. Он незаконно присвоил муниципальную собственность стоимостью около 5 миллионов рублей.

Бывшего чиновника осудили за два преступления. Занимая должность главы Архаринского района, чиновник с конца 2010 года по март 2015 года перевел из муниципальной в свою собственность квартиру. Этим он причинил ущерб району в размере 1 696 000 рублей.

В этот же период он заключил с индивидуальным предпринимателем договор на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию моста через реку Малый Хинган в селе Ядрино Архаринского района. О договоренности местным властям не сообщил и незаконно заключил с другим предпринимателем договор на поставку металлических конструкций для реконструкции моста. На этот раз ущерб оценили в 3 601 000 рублей.

Дело рассматривал Архаринский районный суд. За оба преступления бывший руководитель района получил 3 года и 7 месяцев лишения свободы условно. Также бывший чиновник должен выплатить Архаринскому району 3 601 000 рублей. Квартиру, переведенную чиновником в собственность, вернули району, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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Нино Кохреидзе