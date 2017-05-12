Ростовчанка сбросила 5-летнюю дочь с лестничного пролёта: ребёнок в коме

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В Ростове-на-Дону пятилетняя девочка впала в кому после того, как родная мать сбросила её с лестничного пролёта в городской поликлинике. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошёл во вторник, 16 мая, в помещении корпуса № 17 поликлиники для взрослых Центральной городской больницы имени Семашко. Женщина 1986 года рождения в приступе гнева бросила пятилетнюю дочь с лестничного пролёта второго этажа. Впавшую в кому второй степени и получившую множественные переломы костей черепа девочку госпитализировали.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, женщина состояла на учёте у психиатра. «Органы опеки Ворошиловского района города работают с семьёй пострадавшего ребёнка. Мать девочки принудительно госпитализирована в психоневрологический диспансер», – уточнили в пресс-службе.

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Алексей Воскобойников