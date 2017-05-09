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сегодня, 12:27 0

Полиция ищет свидетелей ДТП на аэропортовской трассе

Полиция ищет свидетелей ДТП на аэропортовской трассе

Амурские полицейские просят откликнуться очевидцев аварии, которая произошла 9 мая на аэропортовской трассе. В ДТП тогда один человек погиб и двое получили травмы.

Информация необходима для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Свидетелей разыскивают следователи следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области.

Серьезная авария произошла 9 мая. На аэропортовской трассе столкнулись автомобиль Nissan Murano и автомобиль Toyota Vitz. Два человека из «ниссана» – мужчина-водитель и женщина-пассажир – получили травмы, их увезли в областную больницу с ушибами, переломами и сотрясением мозга. Еще один человек погиб – женщина-пассажир, сидевшая на переднем сиденье.

Любую информацию об указанном происшествии просят сообщить по телефонам: 59-44-56, 59-44-29 или 02.

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#ДТП #жизнь #происшествия #транспорт

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