Амурчанину, служившему в спецформировании у фашистов, отказали в реабилитации

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Житель Амурской области обратился в Благовещенский суд, чтобы оспорить решение амурского управления МВД об отказе в реабилитации его отцу 1923 года рождения. В годы Великой Отечественной войны солдат попал в плен к немцам, а затем поступил на службу в немецко-фашистский батальон рядовым, принял присягу, получил оружие и обмундирование по форме немецкого солдата. Этот факт и послужил причиной отказа.

Сын мужчины пояснил суду, что с отказом в реабилитации он не согласен, так как согласно закону «О реабилитации жертв политических репрессий» реабилитации не подлежат лица, направленные на спецпоселение, служившие в немецких войсках, если есть доказательства их участия в разведывательных, карательных и боевых действиях против Красной Армии, партизан, армий стран антигитлеровской коалиции и мирного населения.

Отец мужчины, по его словам, действительно находился на службе в специальном формировании немецко-фашистских войск, однако участия в разведывательных, карательных и боевых действиях против Красной Армии, партизан, армий стран антигитлеровской коалиции и мирного населения не принимал. В связи с этим амурчанин попросил признать незаконным решение амурского управления МВД об отказе в реабилитации в отношении его отца.

В свою очередь, в судебном заседании представитель МВД сообщил, что правовых оснований для реабилитации отца заявителя нет, поскольку на спецпоселение мужчину выслали не по политическим мотивам, а как наказание за службу в немецкой армии.

В суде было озвучено, что с 25 марта 1944 года по 5 мая 1945 года амурчанин находился на службе в немецкой армии, принимал присягу, получал обмундирование, работал на сооружении рубежей и дорог, рыл окопы, натягивал проволочные препятствия. Эти данные подтверждаются материалами из архивного личного дела спецпоселенца.

В ходе опроса мужчины, проведенного в ноябре 1945 года старшим уполномоченным отряда «СМЕРШ», было установлено, что он служил в действующей Сибирской дивизии Красной Армии рядовым. С 26 января по 2 февраля 1944 года находился в окружении в Винницкой области, где 2 февраля 1944 года попал в плен к немцам. После того как он попал в плен, его зачислили в 674 батальон немецко-фашистской армии в качестве рядового. На службе у оккупантов находился с 25 июня 1944 года по 5 мая 1945 года. Был освобожден из лагеря английскими войсками.

Согласно протоколу допроса от июня 1946 года, на заданные ему вопросы мужчина пояснил, что номер части, в которой служил, точно назвать не может, поскольку находился в ней около месяца, возможно, это был 674-й батальон. В период службы рыл окопы, танковые рвы, натягивал проволочные препятствия. Являлся солдатом этой войсковой части и выполнял все, как фашистский солдат, с апреля по май 1945 года.

В соответствии с постановлением ГОКО от августа 1945 года и директивы МВД СССР от апреля 1946 года, солдата 6 декабря 1946 года направили на специальное поселение в Селемджинский район Амурской области сроком на 6 лет как изменника Родины, служившего в воинских формированиях противника. Постановлением старшего оперуполномоченного Селемджинского РО МГБ от августа 1952 года мужчина был освобожден со спецпоселения по отбытии срока. Ему под расписку было объявлено о запрете проживания в режимных местах.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что мужчина добровольно выполнял функции военнослужащего немецко-фашистских войск. При этом материалы дела не содержат доказательств того, что меры принуждения в отношении него носили политический характер.

В итоге суд пришел к выводу, что нет оснований, чтобы признать отца истца подвергшимся политическим репрессиям и подлежащим реабилитации. Оспариваемое решение управления МВД об отказе в реабилитации является законным и обоснованным, сообщает городской суд.

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#жизнь #закон

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Екатерина PL