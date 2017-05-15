Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:31 0

Хакеры взломали табло на вокзале в Вашингтоне и несколько минут транслировали порно

Хакеры взломали табло на вокзале в Вашингтоне и несколько минут транслировали порно
Фото: sputnik.ru

Хакеры взломали информационное табло главного железнодорожного вокзала Юнион-Стейшн в Вашингтоне и запустили на нем видео порнографического содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал Fox News.

По данным телеканала, инцидент, длившийся несколько минут, произошёл в понедельник в вечерний час пик. О том, что информационное табло взломали хакеры, сообщили представители службы безопасности учреждения. Электронное устройство, которое на данный момент остаётся выключенным, было установлено совсем недавно. Юнион-Стейшн расположен в нескольких минутах ходьбы от Конгресса США.

В прошлую пятницу, 12 мая, интернет-взломщики предприняли попытку атаки компьютеров с операционной системой Windows в 74 странах. В общей сложности по всему миру было совершено 45 тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика. Наибольшее число попыток заражений было зафиксировано на территории России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить выкуп в криптовалюте Bitcoin. Как отмечает Fox News, злоумышленники использовали шпионское программное обеспечение, которое применяло Агентство национальной безопасности США.

Просмотров всего: 130

#происшествия #США

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

За превышение полномочий осудили экс-главу Архаринского района

сегодня, 13:13
В России и мире

Ростовчанка сбросила 5-летнюю дочь с лестничного пролёта: ребёнок в коме
Происшествия

Полиция ищет свидетелей ДТП на аэропортовской трассе
Происшествия

Благовещенец снял цепочку с шеи друга и получил более трех лет тюрьмы