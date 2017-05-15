Хакеры взломали табло на вокзале в Вашингтоне и несколько минут транслировали порно

Фото: sputnik.ru

Хакеры взломали информационное табло главного железнодорожного вокзала Юнион-Стейшн в Вашингтоне и запустили на нем видео порнографического содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал Fox News.

По данным телеканала, инцидент, длившийся несколько минут, произошёл в понедельник в вечерний час пик. О том, что информационное табло взломали хакеры, сообщили представители службы безопасности учреждения. Электронное устройство, которое на данный момент остаётся выключенным, было установлено совсем недавно. Юнион-Стейшн расположен в нескольких минутах ходьбы от Конгресса США.

В прошлую пятницу, 12 мая, интернет-взломщики предприняли попытку атаки компьютеров с операционной системой Windows в 74 странах. В общей сложности по всему миру было совершено 45 тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика. Наибольшее число попыток заражений было зафиксировано на территории России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить выкуп в криптовалюте Bitcoin. Как отмечает Fox News, злоумышленники использовали шпионское программное обеспечение, которое применяло Агентство национальной безопасности США.

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#происшествия #США

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Алексей Воскобойников