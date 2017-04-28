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17мая
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сегодня, 11:26 6

Мэр Благовещенска и ее заместители за прошлый год заработали больше 10 миллионов рублей

Мэр Благовещенска и ее заместители за прошлый год заработали больше 10 миллионов рублей

Мэр Благовещенска Валентина Калита и ее заместители отчитались о доходах за 2016 год. Официальная информация появилась на сайте городской администрации. Интересно, что доход одного из заместителей превысил доход градоначальника на миллион рублей.

Доход мэра Благовещенска Валентины Калиты за прошлый год составил 2 023 983 рубля. В собственности у нее два земельных участка около 650 квадратных метров и гараж. Квартира площадью 58 квадратных метров принадлежит Валентине Сергеевне и ее мужу. Он, в свою очередь, заработал в четыре раза меньше супруги. Его доход за год немного превысил 500 000 рублей.

Первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов задекларировал доход в размере 1 885 448 рублей. Из недвижимости у первого заместителя в собственности квартира в 89 квадратов и гараж в 27. Владеет Владимир Константинов двумя автомобилями марок «тойота лэнд крузер» и «мазда титан». Доход его супруги за прошлый год составил 774 349 рублей.

Доход заместителя мэра Благовещенска Светланы Яковлевой за 2016 год немного ниже – 1 797 594 рубля. Зато в собственности две квартиры площадью 58 и 29 квадратных метров и гараж. А вот супруг Светланы Яковлевой задекларировал квартиру в 59 квадратов и земельный участок 3 200 квадратных метров. Также у него в собственности небольшой гараж, два легковых автомобиля и лодка.

Олег Залива, заместитель мэра Благовещенска, отчитался о доходе, превышающем доход его руководителя за прошлый год. В декларации указана сумма 3 068 928 рублей. В собственности у него и супруги две квартиры и автомобиль «ниссан тиида латио».

Самый небольшой доход задекларировал заместитель мэра Олег Косолапов – за год 1 575 322 рубля. В собственности у Олега Анатольевича жилой дом площадью всего 20 квадратных метров, квартира – 80 квадратов и два земельных участка общей площадью около 2 000 квадратных метров.

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#городская власть #жизнь #закон #политика #строительство #финансы

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Комментарии
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  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Скромняги градоначальники, на хлеб с маслом и икуркой в самый раз.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    За хорошую работу и денег не жалко

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    47 минут назад

    Суммарно в пяткром почти как один депутат государственной думы заработали. Неформат

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    40 минут назад

    напишите зарплату учителей-сравним

  • Братишка

    Братишка
    36 минут назад

    Заработали?

    Не, это не работа

    Помоему просто просидели на должностях весь год.

  • Vlad2

    Vlad2
    4 минуты назад

    Братишка

    Заработали?

    Не, это не работа

    Помоему просто просидели на должностях весь год.



    "Завидуй молча!" (С) ))))

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