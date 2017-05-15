Благовещенец снял цепочку с шеи друга и получил более трех лет тюрьмы

За украденную цепочку благовещенец приговорен судом к 3 годам и 7 месяцам колонии. Ранее судимый мужчина похитил золотое украшение с шеи спящего человека.

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении дважды судимого благовещенца, который совершил тайное хищение. В январе мужчина был в гостях у знакомого. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры заснул, он снял золотую цепочку с шеи у потерпевшего и скрылся с места преступления. Ущерб, нанесённый в ходе кражи, суд оценил в 10 000 рублей.

Суд учёл все обстоятельства и присовокупил к наказанию приговор, вынесенный амурчанину в марте 2017 года. Путем частичного сложения наказаний преступника приговорили к лишению свободы на 3 года и 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он должен выплатить пострадавшему 10 000 рублей, сообщает пресс-служба городского суда.

Просмотров всего: 418

#происшествия #суды

распечатать

Анастасия Болотина