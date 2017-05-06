Семья Вячеслава Белоглазова просит о помощи

Вдова и внучка известного амурского педагога, основателя ансамбля «Ровесники» Вячеслава Белоглазова из-за долгов могут лишиться жилья. С Идеей Михайловной Белоглазовой и Натальей Матвеевой, оказавшимися в бедственном положении, встретился журналист газеты «Моя Мадонна».

В 2015 году у младшей дочери Идеи Михайловны, матери Натальи, диагностировали рак.

«Я в то время жила в Санкт-Петербурге», но связь с мамой не теряла, старалась поддерживать ее. Она была настроена на борьбу с заболеванием, как всем казалось, шла на поправку. Но в августе прошлого года она, почувствовав ухудшение, попросила меня приехать в Благовещенск, через месяц ее не стало», – рассказывает Наталья.

Не успев оправиться от горя, Идея Михайловна и Наталья поняли, что попали в долговую яму: деньги, на которые они покупали лекарства, брали в кредит. Долги росли, и, чтобы поддержать бабушку, Наталье пришлось вернуться в Благовещенск. Но устроиться по профессии ей не удалось. Поэтому она решила пойти работать в сельскую школу в Михайловке.

Общая сумма долгов семьи превышает три миллиона рублей. Это практически равно стоимости их 4-комнатной квартиры в центре. «Сначала мы планировали продать квартиру, рассчитаться с долгами, а на оставшиеся деньги купить жилье на окраине, но теперь понимаем, что этих денег нам не хватит даже на квартиру в поселке аэропорта», – объясняет Наталья.

Она записалась на прием к губернатору, чтобы получить содействие в реструктуризации долга: ее зарплаты и пенсии бабушки не хватает даже на минимальные взносы, а просрочки влекут за собой пеню и увеличивают сумму долга. Попасть на прием к главе региона она сможет только в июне.

«Оплату части долга взяла на себя руководитель "Ровесников" Елена Федина, за что ей большое спасибо, но даже с учетом этой помощи сумма задолженности неподъемна. Поэтому мы и решились обратиться к амурчанам. Сообщение разместили на прошлой неделе, нам уже поступило несколько звонков, в том числе от бывших учеников дедушки и маминых коллег. Мы с бабушкой стараемся не отчаиваться, тем более что дедушка Вячеслав Васильевич, всегда учил нас не падать духом», – говорит Наталья.

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Тем, кто хочет помочь семье основателя «Ровесников», заслуженного работника культуры Вячеслава Белоглазова, Амур.инфо публикует номер карты Матвеевой Натальи Сергеевны: 4276 0300 1674 1403.

В достоверности опубликованной информации можно убедиться, позвонив по телефону: +7(963)805-83-22, Наталья.

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Нина Гвоздкова