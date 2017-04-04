Камень для добывания огня возрастом 9 тысяч лет нашли в Израиле при реконструкции трассы

Фото: youtube.com

В израильском городе Бейт-Шемеш группа археологов обнаружила камень, который, предположительно, использовался для добывания огня 9 000 лет назад. Об этом сообщает «RT на русском». Артефакт был обнаружен в ходе исследовательских работ, которые предшествуют старту проекта реконструкции местной автомагистрали.

По словам историка Анны Эйрикх-Розе, руководящей раскопками со стороны Израильского управления древностей, камень с двумя проделанными для получения огня углублениями относится к периоду докерамического неолита, то есть к IX-VII тысячелетиям до нашей эры. Отверстия в камне, вероятно, заполнялись горючим материалом, затем туда вставляли ветку и быстро её крутили, пока не появлялось пламя. Подобных предметов, относящихся к этому периоду, в Израиле – считанные единицы, что делает находку поистине уникальной. Вместе с камнем археологи нашли кости животных, орудия из камня, а также фрагменты браслета.

Просмотров всего: 47

#история #наука

распечатать

Алексей Воскобойников