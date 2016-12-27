В Амурской области разгорелся конфликт между двумя мотоциклетными организациями

Амурские мотогонщики собираются подать в суд на прокуратуру области. Они не согласны с решением прокуроров Благовещенского района и Благовещенска. Надзорный орган запретил проводить соревнования на «Золотой миле» и на трассе в Чигирях. Но соревнования все-таки состоялись. Правда, провела их другая мотоциклетная организация, которой разрешили проводить соревнования.

В первых официальных мотосоревнованиях в этом сезоне, которые прошли 7 мая, участвовало чуть больше десяти человек. Мотокросс проигнорировали некоторые константиновские, свободненские и благовещенские спортсмены. Мотоциклисты, которые приняли участие в гонках, были в недоумении.

«У людей амбиции какие-то, не хотят участвовать. Участие, накат, постоянные гонки – это самая лучшая тренировка. Они теряют накат», – поделился участник гонок Тимофей Коновалов.

Спортсмен Иван Арьянов среди тех, кто на трассу не выехал. Кандидат в мастера спорта входит в команду ДОСААФ. Изначально он готовился к другим соревнованиям – на «Золотой миле». Но их отменили, и в знак протеста участвовать в этих гонках он отказался.

«Я принял решение не участвовать в гонке из чувства солидарности. Причем мое чувство разделяют многие спортсмены. Эта война идет на бумажках – ни в гаражах, ни на трассе», – отметил мотогонщик Иван Арьянов.

Амурские спортсмены разделились на два лагеря. Раньше все они входили в автомотоциклетную федерацию. Возглавлял ее Виктор Черемисин. Потом авто- и мотоспорт разделили. Руководители федераций постоянно менялись.

С 2011 по 2015 год мотоорганизацией управляла Светлана Письменова. В то время мотоспорт в Амурской области активно развивался, особенно спидвей. Министр спорта Олег Гуменюк поддерживал технические виды и сам участвовал в турнирах. С его отъездом в Приамурье остался только мотокросс. Проводить соревнования стало тяжелее – перестали выделять деньги. Светлана Письменова оставила пост.

«Я, когда сдала свои полномочия и пакет документов отдала, то общество выбрало председателем Андрея Пенегина. А потом по решению суда федерация была закрыта. Тогда Пенегин сделал новую федерацию. Потом на третьем этапе чемпионата и первенства области спортсмены выразили недоверие данному председателю», – рассказала председатель мотоциклетной федерации в Амурской области (2011-2015 годы), ведущий специалист по спорту регионального отделения ДОСААФ России по Амурской области Светлана Письменова.

«Спортсмены сами ходили и год меня уговаривали, чтобы я вернулся. Я 18 лет подряд был председателем этой федерации при ДОСААФ, и поверьте, я знаю, насколько это тяжкая ноша», – сказал председатель общественной организации «Амурская областная спортивная организация мотоциклетного спорта» Виктор Черемисин. В итоге Виктор Черемисин уговорам поддался и федерацию мотоциклистов возглавил. По его словам, в новую организацию вошли больше 100 человек.

Одновременно в области появилось еще одно сообщество, в списках которого тоже оказались десятки спортсменов. Его возглавил Олег Дмитриев. Сам он не мотоциклист, но его сын весьма успешно выступает на международной арене.

Обе амурские организации – и Черемисина, и Дмитриева – решили вступить в мотоциклетную федерацию России. Она аккредитована в Минспорте страны, а значит, имеет право на проведение официальных соревнований высокого уровня. Но федерация включила в свои ряды только организацию Олега Дмитриева. Виктору Черемисину отказали.

В начале 2017 года в Благовещенске прошло собрание мотоциклистов и представителя федерации страны, который приехал в областной центр. Поговорить с ним пришли мотоциклисты из неофициальной организации Черемисина. Но диалога не получилось. Спортсмены, а точнее их представители, друг друга не услышали. Разговор прошел на повышенных тонах.

«Задачи наши – развивать мотоциклетный спорт. Но есть приоритеты, сейчас в данное время официальным членом на территории России является организация, которую возглавляет Дмитриев», – заявил тогда генеральный секретарь мотоциклетной федерации России Евгений Паршин.

«Суть в конфликте руководителей. Я в конце собрания высказал, что мне стыдно за то, что здесь происходит. Но при этом объявил всем, что, как мы помогали и тем, и другим, так и будет дальше», – высказался председатель регионального отделения ДОСААФ России по Амурской области Александр Боржко.

Но потом соревнования школы ДОСААФ, которые планировали провести в Чигирях, отменили, как и чемпионат области на «Золотой миле». Эти мероприятия хотела провести федерация Виктора Черемисина. Оказалось, что для проведения турниров нужно лицензировать трассы. А участки «Золотой мили» и трасса в Чигирях не подходят. Так решила прокуратура.

«На "Золотой миле" трасса больше тактическая. А на Чигирях по прямым несешься. На Чигирях высокая скорость», – сказал мастер спорта международного класса Роман Акименко.

«В прокуратуре ссылаются на то, что получил травму пожилой гонщик на "Золотой миле". А на Чигирях, что, травмы не получали? Я ломал там ключицу, министр спорта Гуменюк ломал ребра. Это мостоспорт. Он опасен. Не трасса опасна, а человек, который едет по ней», – поделился мотогонщик Иван Арьянов.

В прокуратуру обратился Олег Дмитриев. Причем его организация позже смогла провести соревнования на той же трассе в Чигирях – ее лицензировали.

«Это у нас первая трасса в области, которая имеет лицензию на проведение мероприятия. Я назначен главным инспектором по лицензированию. Чтобы нам не было лишних затрат, не вызывать специалиста из Москвы, у нас в регионе по решению судей и руководства МФР был назначен я», – рассказал руководитель регионального совета при комиссии мотокросса мотоциклетной федерации России Олег Дмитриев.

Олег Дмитриев рассказал, что трассу, на которой уже много лет проводят мотокросс, немного изменили – сделали безопасней по правилам мотоциклетной федерации России. Поэтому у прокуратуры в этот раз не было претензий. Результаты инспекции отправили в Москву. Там приняли решение лицензировать трассу. На соревнованиях Олег Дмитриев сообщил, что если «спортсмены Черемисина» все-таки проведут гонки, то их результаты будут аннулированы за неспортивное поведение.

«У меня должно быть три основополагающих документа – это разрешение администрации, страховка и лицензия на эту трассу. Сейчас все на лицензиях. Сейчас весь мир так живет. И наша Россия так должна жить – по этим правилам и по этим законам», – отметил судья всероссийской категории Александр Коваленко.

«Данное требование, на которое ссылается прокуратура, в том числе и Дмитриев, она не распространяется на чемпионаты школ или региона, а только на чемпионаты России и Кубок ДВ. У нас, к сожалению или счастью, такого формата соревнования не проводятся. Поэтому лицензирование данных трасс не требуется», – сообщил член Амурской областной спортивной организации мотоциклетного спорта Алексей Шматок.

«На нас давят, хотят нас усмирить. Хотя надо разобрать, на самом деле. Естественно, мы никуда не денемся от лицензирования трасс. Но это не должно быть инструментом давления на спортсменов, которые избрали законного председателя Виктора Черемисина», – высказался директор СТК из села Константиновка Сергей Сычев.

Оспаривать решение прокуратуры организация Черемисина собирается в суде. До этого года трассу перед турниром осматривала комиссия на месте. В сообществе уверены, что лицензия не нужна. Кстати, в Хабаровском и Приморском краях трассы не лицензируют. Сама мотофедерация страны разъяснений журналистам по этому поводу пока не дала. Как и не ответила на вопрос – можно ли вообще проводить официальные соревнования, не вступив в ее ряды. Также без членства в МФР невозможно аккредитоваться в минспорта области.

«В настоящее время на территории Амурской области существуют две федерации, они обе не аккредитованы. Потому что у одной федерации есть разрешение, но есть нарушение по необходимым документам, то есть в поданном ими списке были члены, которые не входят в организацию. У второй федерации, которая два года проводила соревнования, у нее не было разрешения от российской федерации. Мы не аккредитовали ни ту, ни ту. Через год они могут повторно аккредитоваться», – прокомментировал заместитель министра по физической культуре и спорту Амурской области Евгений Лобанов.

Аккредитация мотоциклистам предстоит в сентябре. А до этого времени – без аккредитации – звания мастера спорта или разряд в Амурской области не сможет получить ни один спортсмен.

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Екатерина PL