В Приамурье появились первые контрактники со средним профобразованием

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В пунктах отбора на военную службу по контракту в Амурской области приняты первые восемь заявлений от граждан со средним профессиональным образованием. Они пожелали заключить контракт с Минобороны, минуя обязательную службу по призыву.

Такое право они получили после 21 апреля 2017 года, когда был принят закон, позволяющий гражданам со средним специальным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву. Ранее это разрешалось только тем, кто окончил вуз.

Всего с начала текущего года в Амурской области на военную службу по контракту отобрано 262 человека.

На территории Амурской области работают два пункта призыва на военную службу по контракту — в Благовещенске и Белогорске. Специалисты ведут работу по просвещению учащихся техникумов и колледжей об изменениях в законодательстве.

Набор военнослужащих осуществляется в соединения и воинские части Сухопутных войск, Тихоокеанского флота, в том числе в подводные силы, а также в объединение ВВС и ПВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Анастасия Болотина