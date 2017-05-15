Четыре человека погибли в Волгограде при обрушении здания после взрыва газа (видео)

Фото: ТАСС

По меньшей мере четыре человека погибли в Волгограде в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета России.

Трагедия произошла в минувший вторник, 16 мая в Волгограде, на Университетском проспекте. Тела двух погибших были извлечены из-под обломков в первые часы работы спасателей. Чуть позже было обнаружено тела третьей и четвёртой жертв.

«Это пожилая женщина 1931 года рождения и девушка 1990 года рождения, они проживала в квартирах этого дома», – уточнили правоохранители.

Властями Волгоградской области и МЧС сформирована межведомственная комиссия по ликвидации последствий ЧС, ведётся разбор завалов с помощью спецтехники.

Как рассказали очевидцы, сразу после того, как раздался громкий хлопок, с рынка, расположенного по соседству, на помощь поспешили люди и стали оказывать пострадавшим первую помощь.

По данным ГУ МЧС, 16 мая по предварительным данным, в результате проведения ремонтных работ, произошёл взрыв газовоздушной смеси в третьем подъезде четырёхэтажного четырёхподъездного газифицированного жилого дома без последующего горения. Взрыв спровоцировал обрушение межэтажных перекрытий третьего подъезда, по предварительным данным, разрушены 12 квартир с четвёртого по первый этажи.

По последним данным, погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали. Поисковые работы продолжаются. Не исключено, что могут быть найдены новые жертвы.

Следствие не исключает, что причиной взрыва могли стать незаконные работы по подключению к водным коммуникациям, проводившиеся без разрешения.

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#МЧС #происшествия

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Алексей Воскобойников