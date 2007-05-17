Партизаны жгли мосты: история Приамурья

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В 1919 году отряд партизан численностью 700 человек совершил нападение на станцию Кундур и сжёг мосты между станциями Кундур и Урил (Архаринский район).

17мая (по новому стилю)1858 года генерал Николай Муравьёв с двумя канонерскими лодками прибыл в Усть-Зейскую станицу (ныне город Благовещенск), куда вскоре приехал айгунский амбань – высший китайский чиновник – с просьбой не откладывать переговоры о разграничении территорий России и Китая, поскольку уполномоченный для этого главнокомандующий Хэйлунцзянской провинции уже прибыл в Айгун.

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17 мая 1918 года в Зее по решению исполнительного комитета Советов была закрыта газета «Призыв». В планах исполкома был выпуск советской газеты. В этот же день золотосплавочная контора была переведена в город Свободный.

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1972 год. Среди школьных лесничеств Приамурья, участвовавших во Всероссийском соревновании, лучших показателей добилось лесничество Угловской средней школы Мазановского района. Министерство лесного хозяйства РСФСР и ЦК ВЛКСМ присудили ей третью премию. Дипломы первой степени получили первичные организации Всероссийского общества охраны природы Овсянковской средней школы Зейского района, Михайловской средней школы Михайловского района. Это награда за активную природоохранительную работу от президиума областного совета ВООП.

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В этот день в 1990 году технический инспектор ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности по Амурской области Виктор Сильченко остановил формовочный цех домостроительного завода в Талакане, что было равносильно закрытию предприятия. Такое в Приамурье случилось впервые.

В этот же день X Пленум Амурского обкома КПСС освободил Л. В.Шарина от обязанностей первого секретаря и члена бюро обкома партии в связи с переходом на постоянную работу в Верховный Совет СССР.

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17 мая 1997 года в зейской школе № 3 прошло торжественное мероприятие по поводу присвоения учебному заведению имени Э. П. Лактигал.

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2007 год. Леонид Коротков написал заявление об уходе с поста президента футбольного клуба «Амур». Заявление с просьбой об отставке экс-губернатор передал в областной департамент по физкультуре и спорту. 17 мая документ доставили вице-президенту клуба, заместителю губернатора Александру Гордееву. Пост президента клуба Леонид Коротков занял в 2005 году, когда команда «Амур» вышла в первый дивизион. Президент выполнял две функции: представительскую и поиск спонсоров для футболистов.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина