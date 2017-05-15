Стали известны все участники четвертьфиналов ЧМ по хоккею–2017

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Во вторник, 16 мая, окончательно определились участники всех четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне, сообщает «Р-Спорт». Российская команда, уступив американцам со счётом 3:5, вышла в плей-офф на втором групповом месте.

Теперь в одной четвёртой финала сборную РФ ждёт встреча с командой Чехии; сборная же Соединённых Штатов сразится с командой Финляндии.

Главный тренер россиян Олег Знарок, комментируя итог матча с командой США (это первое поражение нашей сборной на чемпионате), отметил, что его подопечных подвели удаления и накопившаяся усталость.

«Это следствие усталости. Много удалений, люди устают. Вот они и глупые ошибки – второй и третий гол», – пояснил Знарок.

Групповой этап соревнований завершился во вторник в немецком Кельне матчем сборных команд Латвии и Германии. В нём хозяева первенства одолели противника лишь по буллитам. Теперь в четвертьфинале немцы будут выступать против серьёзного противника – сборной Канады, занявшей первое место в группе В.

Ещё один матч проведут сборные Швеции и Швейцарии.

Все четвертьфинальные встречи состоятся в один день – в четверг, 18 мая.

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Алексей Воскобойников