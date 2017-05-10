Вдова и внучка Вячеслава Белоглазова могут остаться без жилья: обзор прессы

Путин остался недоволен роялем, на котором играл в Китае; энцефалитные клещи – это японская биологическая бомба; рассказ о детском концлагере, существовавшем в годы войны в Лодзи – вот лишь некоторые новости из числа тех, которые включил в сегодняшний обзор ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Сегодняшний обзор Павел Андреевич начинает с «Моей Мадонны», на страницах которой можно прочесть о выставке, развернувшейся под сводами областного музея. Она посвящена сообществу неформалов 70-х годов. Посетители увидят здесь коллекцию электрогитар, пластинки (настоящие, фирменные!) рок-исполнителей-классиков, картины художника Гассана, множество фотографий патлатых ребят в расклешенных джинсах и т.п.

А еще – в продолжение темы – публикуется материал «Рожденные в СССР», где пишут о предметах быта, выпущенных еще в советское время, и которыми по сию пору с удовольствием пользуются их хозяева. Но не только о бытовых приборах речь – у многих хранятся значки, деньги и даже газета «Правда» за 10 мая 1945 года с обращением Сталина.

Полный абзац

Много достойного внимания в «Моей Мадонне», но особо обозреватель отмечает статью «Тяжелый долг», где рассказывается о ситуации-шоке, в которую попали вдова и внучка В.В. Белоглазова, памятник которому буквально на днях открыли возле ЦЭВ. Подробности Павел Андреевич опускает – их лучше прочесть самим. Но отмечает, что самые близкие родственники человека, ковавшего славу Амурской области, рискуют сегодня остаться без жилья. «Пожалуйста, прочтите!» – призвал он.

Вам статья

«АиФ» сегодня озаботились снаряжением туриста-походника и дают рекомендацию по содержимому рюкзака. «Прямо скажу, – пишет автор обзора, – если следовать инструкции, долго не протянешь, от чего-то придется отказываться, например, от средств предохранения».

А еще обязательно стоит прочесть интервью под рубрикой «Гость номера». Гость номера – врач Виктор Хопатько – рассуждает на тему жестокого обращения с детьми.

Не пропусти

И о детях. Невозможно не прочесть материал «Город мертвых игрушек» – он о детском концлагере, существовавшем в годы войны в Лодзи. Он был рассчитан на 10 тысяч человек в возрасте от 1 года до 14 лет. Те, кто постарше, работали на оружейных заводах. А еще лагерь снабжал армию кровью. Страшные подробности обозреватель опустил.

Напишут же такое

«Уже и сам вижу, что обзор получается очень невеселым», – опечалился Павел Андреевич. – Ну так на то она и пресса: если она настоящая, то это отражение общественных процессов и настроений». Немного смягчить впечатления он решил, раскрыв «Российскую газету» (хотя и здесь много того, что способно заставить тяжело вздохнуть). Так вот, в главной газете страны пишут о том, как некий криминальный лидер по кличке Дерюга создал бизнес, уникальный даже для криминальной среды: он брал дань с налетчиков на инкассаторов! Экспроприация экспроприаторов.

На посошок

Завершается обзор «Комсомольской правдой», рассказывающей о том, как провинциальные власти научились превращать настоящую (правдивую, ершистую) прессу в удобную и покладистую (кстати сказать, ничего удивительного).

Еще здесь пишут о том, что Путин остался недоволен роялем, на котором играл в Китае. Впрочем, главное в «путинском» материале – это его ответ на вопрос: собирается ли он снова в президенты.

Еще газета пишет о том, что энцефалитные клещи – это японская биологическая бомба.

Ну и явно читатели обратят внимание на заголовок «Какие бывают дни». Прочел и Павел Андреевич. Узнал, что они бывают «молочными», «мясными», «сухофруктовыми»… Не нашел он только тех, о которых постоянно говорят в телерекламе.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова