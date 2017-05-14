ВОЗ: Литва – крупнейшая пьяница в мире

Фото: EADaily

Литва возглавила мировой список по потреблению алкоголя. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа, передаёт ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

Согласно исследованию, в 2016 году литовцы употребили в среднем по 16 литров алкоголя на человека. «Это, по последним подсчётам, делает Литву крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», – приводит Delfi слова Галеа.

На второй третьей строчках рейтинга оказались Белоруссия и Латвия, где один житель употребил в среднем по 15 и 13 литров алкоголя, соответственно. Россия в тройку не вошла, но оказалась с «антипьедесталом» совсем рядом, разделив с Польшей четвёртое место – россияне и поляки выпивали в 2016 году в среднем по 12 литров алкоголя.

В феврале 2016 года эксперты Euromonitor также публиковали рейтинг самых пьющих стран. Первую строчку заняла Южная Корея (13,7 порции алкоголя в неделю), второе место досталось России (6,3 порции), третье – Филиппинам (5,4 еженедельной порции алкоголя). Что интересно, Литва в этом рейтинге не попала даже в первую десятку.

Как отмечает «Лента.ру», в январе 2017 года в Роспотребнадзоре подсчитали, что, по сравнению с 2009 годом, россияне стали пить на треть меньше. В 2017-м среднедушевое потребление алкоголя в России составило более 10 литров на человека в год, в то время как восемь лет назад на каждого жителя страны приходилось 15 литров спиртного.

Просмотров всего: 110

#жизнь #здоровье

распечатать

Алексей Воскобойников