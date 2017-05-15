Дождь почти по всей территории Амурской области: прогноз погоды на 17 мая

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В Амурской области 17 мая ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый, умеренный дождь, возможна гроза. В южных и центральных районах ветер будет юго-западный, по северу – северо-западный. Местами он усилится до 13 метров в секунду.

Температура воздуха в Приамурье составит 22…27 градусов выше нуля, по северным районам термометры покажут 20…25 градусов тепла, местами в дожде – до плюс 15.

В Благовещенске рано утром было 11 градусов тепла. В течение дня в городе установится переменная облачность, ожидается небольшой кратковременный дождь. Южный ветер разгонится до 13 метров в секунду. Термометры покажут 25…27 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL