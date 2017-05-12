Тестю Коляна из «Реальных пацанов» исполнилось 50

Фото: kyrag-grad.ru

50-летний юбилей сегодня отмечает Сергей Ершов – актёр, сценарист, продюсер и шоумен, участник команды КВН «Уральские пельмени», с которой выступает со дня её основания. Ершов является одним из основных авторов «Уральских пельменей», а также художественным руководителем коллектива.

В 2010 году Сергей снялся в сериале «Реальные пацаны», где исполнил роль Сергея Ивановича Оборина, отца Леры.

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17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества, профессиональный праздник программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий. Цель данного праздника – способствовать повышению уровня осведомлённости о возможностях, которые может принести обществам и странам использование интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о путях преодоления «цифрового разрыва».

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Также сегодня во всём мире отмечают Международный день борьбы с гомофобией. Дата была выбрана неслучайно: именно в этот день, 17 мая 1990 года, гомосексуальность была официально исключена Генассамблеей ВОЗ из Международной классификации болезней. Основная задача этого дня – привлечение общественного внимания к геям, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам (ЛГБТ), особенно в тех странах, где вопросы сексуальности до сих пор считаются табу, а ЛГБТ-люди подвергаются дискриминации.

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120 лет назад родился Одд Хассель – норвежский химик, один из основоположников конформационного анализа, создатель научной школы, лауреат Нобелевской премии 1969 года. Хассель впервые рентгенографически исследовал циклогексан и показал, что его шестичленный цикл имеет форму (конформацию) кресла; показал далее, что такую же конформацию имеют производные циклогексана, системы, содержащие конденсированные циклогексановые кольца, а также некоторые сахара, например пиранозы; предложил номенклатуру и обозначения заместителей в различных положениях цикла.

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45 лет назад родился Дмитрий Барков, сыгравший в начале 80-х роль Васи Петрова в фильмах «Приключения Петрова и Васечкина» и его продолжении – «Каникулы Петрова и Васечкина».

Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, (экономический факультет), Дмитрий Барков сегодня проживает в Санкт-Петербурге, работает продюсером и преподавателем в детской школе «Киноостров».

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Алексей Воскобойников