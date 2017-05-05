*/ ?> Руководителя приюта для бездомных оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности / ИА "Амур.инфо"
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16мая
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сегодня, 18:39 1

Руководителя приюта для бездомных оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности

Руководителя приюта для бездомных оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности

Нарушения пожарной безопасности выявили инспекторы амурского управления МЧС и сотрудники благовещенской прокуратуры в приюте для бездомных в Садовом.

В ходе проверки выявили нарушения требований пожарной безопасности практически по всем пунктам. Претензии у проверяющих возникли к внутреннему противопожарному водоснабжению, электротехнической продукции и первичным средствам пожаротушения. Требования не отвечали эвакуационные пути, системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях.

В отношении председателя организации возбудили дело об административном правонарушении. Теперь руководитель приюта должен устранить все нарушения и выплатить штраф в 15 000 рублей, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

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#жизнь #МЧС #происшествия #суды

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Комментарии
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  • udovava

    udovava
    1 час назад

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