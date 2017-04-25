*/ ?> Директор золотодобывающей компании в Приамурье несколько месяцев скрывался от приставов, не желая платить долги / ИА "Амур.инфо"
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16мая
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сегодня, 19:31 5

Директор золотодобывающей компании в Приамурье несколько месяцев скрывался от приставов, не желая платить долги

В Амурской области с золотодобывающей компании взыскал более 266 тысяч рублей в счет погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками. Директор предприятия скрывался от зейских приставов, и уклонялся от уплаты. Только после того, как мужчине сообщили об уголовной ответственности, он выплатил долги.

В отделе судебных приставов по Зейскому району УФССП России по Амурской области с октября 2016 года на исполнении находилось пять исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «Высокая». Предприятие не заплатило своим работникам зарплату за летние месяцы прошлого года.

Для установления имущественного положения должника были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. По результатам полученных ответов установлено, что имущество за компанией не числится, а на банковских счетах отсутствуют деньги.

Должнику направили требование о явке к судебному приставу-исполнителю. В отдел руководитель организации не явился. Встретиться с ним на рабочем месте и по адресу его проживания не удалось. Генерального директора ООО «Высокая» объявили в розыск.

Мужчину удалось разыскать через два месяца в Благовещенске, благодаря сотрудничеству с одним из учредителей компании. Найденного должника предупредили об уголовной ответственности за злостное неисполнение решений суда. Эта мера побудила беглеца оплатить весь долг по зарплате.

В начале мая на банковские счета сотрудников предприятия поступила долгожданная зарплата. Исполнительные производства окончены в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в решении суда.

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#закон

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    и деньги сразу нашёл

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    фамилию озвучьте

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Там Лёха Космач генералит.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Че пристали-отдал все..

  • udovava

    udovava
    1 час назад

    Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://5.gp/medinfo

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