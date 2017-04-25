Директор золотодобывающей компании в Приамурье несколько месяцев скрывался от приставов, не желая платить долги

В Амурской области с золотодобывающей компании взыскал более 266 тысяч рублей в счет погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками. Директор предприятия скрывался от зейских приставов, и уклонялся от уплаты. Только после того, как мужчине сообщили об уголовной ответственности, он выплатил долги.

В отделе судебных приставов по Зейскому району УФССП России по Амурской области с октября 2016 года на исполнении находилось пять исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «Высокая». Предприятие не заплатило своим работникам зарплату за летние месяцы прошлого года.

Для установления имущественного положения должника были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. По результатам полученных ответов установлено, что имущество за компанией не числится, а на банковских счетах отсутствуют деньги.

Должнику направили требование о явке к судебному приставу-исполнителю. В отдел руководитель организации не явился. Встретиться с ним на рабочем месте и по адресу его проживания не удалось. Генерального директора ООО «Высокая» объявили в розыск.

Мужчину удалось разыскать через два месяца в Благовещенске, благодаря сотрудничеству с одним из учредителей компании. Найденного должника предупредили об уголовной ответственности за злостное неисполнение решений суда. Эта мера побудила беглеца оплатить весь долг по зарплате.

В начале мая на банковские счета сотрудников предприятия поступила долгожданная зарплата. Исполнительные производства окончены в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в решении суда.

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Екатерина PL