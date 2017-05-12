Украина ввела санкции на российские соцсети

«Вконтакте», «Однокласники» и ресурсам Mail.ru стали недоступны для граждан Украины. Такое решении Совета национальной безопасности и обороны одобрил президент Петр Порошенко, сообщает РИА Новости.

Решение Совета национальной безопасности и обороны опубликовано на сайте ведомства. Запрет введен 16 мая сроком на три года.

«Запрет интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru)», – говорится в перечне.

Впервые о введении санкций против российских физических и юридических лиц Украина объявила в сентябре 2015 года, сообщает ТАСС. Сейчас в этот список входят сотрудники ТАСС, МИА «Россия сегодня», изданий «Известия» и «Российская газета», информационного агентства RUPTLY, «Взгляд. Ру», телекомпании НТВ, Первого канала, премьер- министр Крыма Сергей Аксенов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы, депутаты Госдумы.

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Нино Кохреидзе