У благовещенского школьника дома живут скорпионы, пауки и растения-хищники

Школьник из Благовещенска занялся необычным бизнесом – он продает экзотические растения и животных. Дома у Олега Макарова растут Венерина мухоловка и росянка, поедающие насекомых. Также у молодого человека живут паук-птицеед, скорпион и другая живность.

Пока сверстники тискали кошек и собак, маленький Олег Макаров копал червей и ловил пауков. Они жили у него дома в банках. Сейчас парню 16 лет, но интерес к флоре и фауне не пропал. Наоборот, увлечения стали еще экзотичнее. У благовещенского школьника живут тропические растения-хищники.

«Кормить надо где-то раз в месяц, если за месяц она съест сама насекомых, ей этого будет достаточно. То есть самим рекомендуют не кормить, но ради зрелища люди кормят. Таракан касается ловушки, то есть волосков, и она сразу захлопывается. Он уже не вырвется. Переваривать будет его от двух недель до месяца», – рассказал Олег Макаров о растении-хищнике.

Кроме Венериной мухоловки у парня есть росянка, жирянка, саррацения, непентес. Последний цветок приманивает насекомых с помощью яркой окраски и одурманивает.

«С греческого переводится как "непенфа" – успокоительное. В древности люди пили сок из этих кувшинок, считалось, что он лечит язвы и опухоли. Скапливается жидкость опьяняющая, и когда насекомое подлетает, оно садится, пьянеет и падает», – поделился ученик гимназии № 1 Благовещенска Олег Макаров.

На вопросы о кровожадности, Олег отвечает философски: все процессы на Земле естественны, и у него просто научный интерес. О домашних монстрах юноша готов рассказывать долго и увлеченно. Теперь он по собственному опыту знает, что не стоит тыкать пальцем в мухоловку или бросать туда мясо, так как животный белок растение не способно переварить и может погибнуть. А еще важно поддерживать микроклимат.

«Если высадим просто на огород, во-первых, не та земля, потому что там земля питательная, только торф. Во-вторых, они не поливаются обычной водой, только дистиллированной или дождевой», – отметил молодой человек.

Росянка прекрасно себя чувствует при влажности 80-90 %. Иначе у нее высохнут капельки, и не будет выделяться пищеварительная жидкость, без которых растение не сможет поймать насекомых. Мухоловку же достаточно поставить на подоконник, чтобы она поохотилась.

«Мы не запрещаем ребенку этим заниматься! Я рада, что родители поощряют, позволяют ему где-то тратиться этих насекомых экзотических, выступать где-то. Ну это процесс его мирозданья! И такие дети бывают, и родителям главное не запрещать такие инициативы у детей», – сказала тетя Олега Макарова Евгения Недорез.

У Макаровых дома больше 30 разных растений, а еще скорпион, пауки, улитки. Недавно Олег с помощью родителей открыл свой бизнес. Экзотику продает через интернет-магазин. За короткое время амурчане купили около 60 цветов-хищников. Их привезли из Дании и Голландии. Цена растений от 700 рублей. Живность стоит от 120 рублей.

«В данном случае для меня прибыль не играет роли! Мне необходимо поддержать увлечение ребенка, занять его и вовлечь в бизнес-процесс. Я занимаюсь бизнесом и хочу, чтоб он тоже понимал, как это функционирует. Поэтому меня не интересует затратная часть, хотя она достаточно высокая. И вряд ли эти 57 цветков смогли окупить, то что вложено», – поделился отец Олега Макарова Дмитрий Макаров.

Об увлечении Олега Макарова в гимназии знают. Недавно школьник презентовал на уроке биологии свой фильм «Экзотика дома». Одним из главных героев был паук-птицеед. Он живет у парня пятый год, и отличается миролюбивым характером. Хотя может и укусить, если почувствует опасность.

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#жизнь #природа

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Екатерина PL