*/ ?> Труп подростка нашли в заброшенном доме в Зейском районе / ИА "Амур.инфо"
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16мая
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сегодня, 17:50 1

Труп подростка нашли в заброшенном доме в Зейском районе

Труп подростка нашли в заброшенном доме в Зейском районе
Фото: river-forum.ru

В заброшенном доме села Овсянка Зейского района 16 мая обнаружили труп 15-летнего подростка. Парня искали с 11 мая.

11мая подросток ушел в школу и больше его никто не видел, рассказали в администрации Овсянковского сельсовета. Родные школьника обратились в полицию. Искать мальчика начали сразу, но нашли только 16 мая. Тело обнаружили в заброшенном доме. Строение находится в жилом районе, но внимание проживающих рядом ничем не привлекло. Сколько там пролежало тело, пока неизвестно.

Раньше семья подростка стояла на учете как неблагополучная, но около года назад все изменилось. Дела в доме наладились, и семью сняли с учета.

О причине смерти подростка не сообщается. По одной из неподтвержденных версий, он мог свести счеты с жизнью.

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#дети #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    31 минута назад

    соболезнование родным и близким...от хорошей жизни не уходят....

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