*/ ?> В Благовещенске горело здание ДК Профсоюзов (видео) / ИА "Амур.инфо"
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В Благовещенске горело здание ДК Профсоюзов (видео)

В Благовещенске горело здание ДК Профсоюзов (видео)

16 мая в полдень благовещенским пожарным поступило сообщение о пожаре в административном здании по улице Горького. В здании ДК Профсоюзов на втором этаже при проведении ремонтно-монтажных работ произошло возгорание.

Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части, пожарных частей № 1, 2 и 12 города Благовещенска в составе 23 человек и шести единиц техники.

Пламя было потушено до прибытия пожарных подразделений. Огнем закопчена стена на втором этаже здания на площади один квадратный метр. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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