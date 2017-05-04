*/ ?> Слет российской и китайской молодежи «Мир, где нет чужих» посвятили юбилею Института Конфуция / ИА "Амур.инфо"
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Слет российской и китайской молодежи «Мир, где нет чужих» посвятили юбилею Института Конфуция

Слет российской и китайской молодежи «Мир, где нет чужих» посвятили юбилею Института Конфуция

Российские и китайские студенты собрались на Международном слете молодежи «Мир, где нет чужих». В этом году он посвящен 10-летию Института Конфуция в БГПУ. В честь праздника в Амурской филармонии состоялся фестиваль культур и большой концерт. Там же открыли символический мост Дружбы.

«Мир, где нет чужих» проходит в седьмой раз. За десятилетнюю историю Института студентам и преподавателям есть, что вспомнить: конкурсы, фестивали, конференции – это часть учебной программы. Все направлено на то, чтобы молодые люди лучше узнавали и больше уважали друг друга.

«Нам нужно такое пространство, где могли бы встречаться культуры наших стран, молодежи нужно такое общение – это будущее наших стран. Мне очень нравятся русские студенты, они очень дружелюбные и им нравится учиться», – сказала преподаватель Института Конфуция БГПУ У Айцзюнь.

Самое главное достижение Института Конфуция – это то, что амурчане стали больше знать о Китае. Праздник в Благовещенске совпал с визитом в Поднебесную президента России, и там, в Пекине, было отмечено, что сейчас два государства находятся на самом пике дипломатических отношений за всю историю.

«Именно молодежь сейчас, которая выросла в дружбе, во взаимопонимании, в общении таком межнациональном, в будущем именно она будет проводником правильных идей о дружбе и сотрудничестве, именно она будет политикой заниматься», – отметил директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко.

Пока же молодежь активно изучает культурные традиции двух стран. Китайских студентов с удовольствием угощали блинами и оладьями, учили делать русские обереги. Китайцы показывали чудеса каллиграфии и традиционное декорирование масок, желающим даже делали традиционный массаж. А потом открыли мост Дружбы. Деревянный мостик символизирует общие культурные и образовательные связи.

На большом концерте в зале областной филармонии в связи с десятилетием Института Конфуция звучали поздравления и с китайской, и с российской стороны. Программа молодежного слета продолжилась в Хэйхэ. Там состоялись патриотическая акция у мемориала советским солдатам, соревнования по плаванию, посадка деревьев и другие мероприятия.

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#вузы #Китай #праздники

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    24 минуты назад

    Дружба,дружеские мероприятия,способствуют укреплению мира на земле.Спасибо организаторам таких дружеских встреч.

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