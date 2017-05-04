Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: музыкант и министр экономического развития

17 мая в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» о творчестве, джазе и музыке поговорят с музыкантом оркестра Amur Jazz Band Игорем Тимофеевым. Ведущие – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

Днем слушателей «Эха» ждёт встреча с министром экономического развития Амурской области Светланой Баловой. Гостья расскажет о состоянии крупных инвестиционных проектов в Приамурье – как продвигается «Сила Сибири», зачем недавно около Благовещенска был открыт временный пропускной пункт с возможностью пограничного и таможенного контроля. Ведущие – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL