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сегодня, 17:00 0

Льготные кредиты предлагают обладателям дальневосточных гектаров

Льготные кредиты предлагают обладателям дальневосточных гектаров
Фото: vesti.ru

Для обладателей дальневостоного гектара начала действовать программа льготного кредитования. Она доступна тем, кто уже оформил договор безвозмездного пользования на землю.

Заявки принимают и рассматривают онлайн на сайтах «Почта Банка», Фонда развития Дальнего Востока и Агентства по развитию человеческого капитала. Получить под 8,5-10 % годовых можно от 3 до 600 тысяч рублей на срок до 60 месяцев.

После одобрения заявки в течение 30 дней получатель может обратиться в магазины-партнеры банка и выбрать любые товары в рамках лимита. В проекте участвуют магазины, предлагающие различные виды оборудования, электроинструменты, автотехнику, строительные материалы и услуги по строительству домов. Ассортимент товаров и услуг будет расширяться.

С 1 февраля любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование участок на Дальнем Востоке. Земля предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. После участок можно получить в собственность или в долгосрочную аренду.

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#Дальний Восток #жизнь #интернет #сельское хозяйство #туризм #экономика

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