Жюри «Амурэкспофорума–2017» продегустировало продукцию амурских производителей

Колбасы, булочки, красную рыбу 16 мая дегустировало экспертное жюри «Амурэкспофорума–2017». Их задача – определить лучших, кому достанутся золотые и серебряные медали качества. В этом году на смотр-конкурс поступило 20 заявок от 10 компаний.

На суд жюри, в которое входят сотрудники надзорных органов и госструктур, участники представили мясные, рыбные, хлебобулочные изделия, продукцию из сои, а также строительные материалы.

В ходе дегустации комиссия определит качество продукции. Также обратят внимание на географию продаж, цену и мнение потребителей. Лучших выберут в двух номинациях: «Продовольственные товары» и «Промышленные товары для населения». Награждение победителей пройдет 27 мая.

«Мы участвуем в конкурсе на медаль первый раз. Участвуем для того, чтобы наши клиенты знали нас. Принесли халу пяти видов с различными начинками – банановой, творожной, фруктовой, шоколадной и сгущенным молоком», – рассказала участница смотра-конкурса Татьяна Петько.

«Квалифицированное жюри указывает на те возможности, к которым надо стремиться. И тем самым оценивает наши достижения. На этот раз мы решили взбодрить память наших потребителей и представляем классические вкусовые направления такие, как сельдь пряного посола», – поделилась участница смотра-конкурса Татьяна Сердюкова.

«Качество продукции, которую представили предприятия на конкурс, очень высокое. Я считаю, будут пользоваться спросом у потребителей нашей области, потому что есть и новый ассортимент, которого не было раньше, и то, что было раньше – колбаса докторская. Качество очень высокое», – сказала ведущий консультант службы торговли и общественного питания министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Людмила Рец.

Торжественное открытие «АмурЭкспоФорума–2017» состоится 26 мая в 10 часов. Выставка будет работать с 10 до 18 часов три дня, с 26 по 28 мая включительно. А с 20 по 23 мая в соседнем городе Хэйхэ (КНР) состоится партнёрская Международная торгово-экономическая ярмарка. В ней также примут участие российские компании, места им предоставляются бесплатно.

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#производство

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Екатерина PL