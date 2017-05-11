Портрет любовницы Пикассо продан в США за 45 миллионов долларов

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Знаменитое полотно Пабло Пикассо «Сидящая женщина в голубом платье» была продана на аукционе в Нью-Йорке за 45 миллионов долларов. Торги состоялись в понедельник, 15 мая, сообщает сайт «Вести.ру» со ссылкой на BBC.

На портрете, созданном в 1939 году, изображена одна из возлюбленных художника Дора Маар. В годы Второй мировой картина была похищена нацисты, но бойцам французского Сопротивления удалось отбить шедевр. В 2011 году работа Пикассо была продана американскому коллекционеру за 26 миллионов долларов. Теперь же приблизительную стоимость «Сидящей женщины в голубом платье» организаторы аукциона оценили в размере от 35 до 50 миллионов долларов.

На вечерних торгах Christie's в этот день были также проданы картины «Три свечи» Марка Шагала, «Дорога в Ветей» Клода Моне и «Механические элементы» Фернана Леже. Самым дорогостоящим лотом стала работа французского скульптора Константина Бранкузи «Спящая муза» (1913). Она ушла с молотка за 57 миллионов долларов.

Общая сумма, которую выручили с торгов Christie's, составила 289 миллионов долларов.

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#культура #США #торговля

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Алексей Воскобойников