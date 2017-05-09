*/ ?> Благовещенцы на двое суток останутся без воды / ИА "Амур.инфо"
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16мая
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сегодня, 16:08 8

Благовещенцы на двое суток останутся без воды

Благовещенцы на двое суток останутся без воды
Фото: ngs24.ru

В Благовещенске для подготовки к новому сезону остановят водозабор «Северный». На два дня часть города останется без горячего и холодного водоснабжения. Это касается районов тепличного комбината, КПП, хлопкопрядильной фабрики, мясокомбината, птицефабрики, Моховой Пади, Астрахановки, района Агромаш, микрорайона № 3, улиц Зелёной, Строителей, Кольцевой.

Воду отключат 22 мая в 22:00. Вернется водоснабжение 24 мая в 22:00. В остальной части города в эти дни будет снижено давление в водопроводной сети, сообщили в АКС.

По словам специалистов, остановка водозабора, в первую очередь, необходима для проведения регламентных работ. Это: обеззараживание, хлорирование резервуаров чистой воды. За время остановки заменят ряд задвижек и затворов, произведут ревизию запорной арматуры и трансформаторов. На это время намечен капитальный ремонт линии вакуумирования на насосной станции первого подъема.

Работы специалисты будут вести не только на самом водозаборе, но и на сетях Благовещенска. В нескольких городских водопроводных колодцах установят больше 10 современных задвижек.

Просмотров всего: 2023

#ЖКХ

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    горите в аду!

  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    Японский бох

  • ty4ka17

    ty4ka17
    1 час назад

    Baska

    горите в аду!



    +++++++

  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

    Baska

    горите в аду!



    Такое ощущение, что как раз мы в неком аду

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    я уже наверное писала

    но за всю мою жизнь в Новосибирске ни разу не отключали всю воду

    за исключением ремонта у соседей на два часа

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    ty4ka17

    Baska

    горите в аду!



    +++++++



    Тучка, приезжай ко мне в гости :)

  • ММС

    ММС
    33 минуты назад

    Бесхозяйственность растет год от года в нашем городишке.

  • ММС

    ММС
    2 минуты назад

    Какой был город - в цветной рубашке.

    Сегодня город в большой какашке.

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