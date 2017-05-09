Благовещенцы на двое суток останутся без воды

Фото: ngs24.ru

В Благовещенске для подготовки к новому сезону остановят водозабор «Северный». На два дня часть города останется без горячего и холодного водоснабжения. Это касается районов тепличного комбината, КПП, хлопкопрядильной фабрики, мясокомбината, птицефабрики, Моховой Пади, Астрахановки, района Агромаш, микрорайона № 3, улиц Зелёной, Строителей, Кольцевой.

Воду отключат 22 мая в 22:00. Вернется водоснабжение 24 мая в 22:00. В остальной части города в эти дни будет снижено давление в водопроводной сети, сообщили в АКС.

По словам специалистов, остановка водозабора, в первую очередь, необходима для проведения регламентных работ. Это: обеззараживание, хлорирование резервуаров чистой воды. За время остановки заменят ряд задвижек и затворов, произведут ревизию запорной арматуры и трансформаторов. На это время намечен капитальный ремонт линии вакуумирования на насосной станции первого подъема.

Работы специалисты будут вести не только на самом водозаборе, но и на сетях Благовещенска. В нескольких городских водопроводных колодцах установят больше 10 современных задвижек.

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#ЖКХ

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Екатерина PL