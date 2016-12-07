*/ ?> Банкротство «Буреягэсстрой» продлили на полгода / ИА "Амур.инфо"
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сегодня, 15:57 2

Банкротство «Буреягэсстрой» продлили на полгода

Банкротство «Буреягэсстрой» продлили на полгода

В Арбитражном суде Амурской области продлили срок производства по делу о банкротстве АО «Буреягэсстрой» до 27 ноября 2017 года. Банкротом акционерное общество признали в декабре 2016 года. С заявлением в суд обратился «Альфа-Банк».

До 15 мая в отношении компании «Буреягэсстрой» было введено конкурсное производство.

За это время в компании провели инвентаризацию и оценку имущества. Комитет кредиторов утвердил положение о реализации оцененного имущества. В общем имущество компании-банкрота оценили в 3 050 904 800 рублей. Больше миллиарда рублей составила дебиторская задолженность.

О продлении срока конкурсного производства на полгода ходатайствовал конкурсный управляющий. Суд требование удовлетворил. В следующий раз о своей работе конкурсный управляющий компании-банкрота отчитается 27 ноября, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Амурской области

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#жизнь #закон #производство #суды #финансы

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Комментарии
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  • 55

    55
    2 часа назад

    Амур.Инфо, это не ошибка: " В общем имущество компании-банкрота оценили в 3 050 904 рубля". Может все-таки три нуля пропустили, как и возможно с дебиторской задолженностью? Вы же сами писали, что 270 000 000 рублей Буреягэсстрой пытается через арбитраж взыскать.

  • 55

    55
    1 час назад

    Молодцы, оперативно исправили.

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