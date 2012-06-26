Спустя пять лет военные городки в Белогорске стали собственностью муниципалитета

Объекты Министерства обороны, расположенные на территории Белогорска, вошли в собственность муниципалитета. 16 мая были подписаны двухсторонние акты приема-передачи двух военных городков по улице Благовещенской и Серышева.

В комитете имущественных отношений администрации Белогорска отмечают, что переписка с ведомством о готовности принять из федеральной собственности в муниципальную имущество Минобороны РФ, включенного в перечень, длилась более 5 лет.

Ознакомительный осмотр имущества с представителями 35-й Армии был проведен еще в 2012 году. Тогда глава Белогорска Станислав Мелюков заявил о готовности муниципалитета принять объекты. Охрана территории военных городков до передачи осуществлялась без участия муниципалитета. К моменту подписания актов-приемки от имущества военных ликвидного почти ничего не осталось.

По словам председателя комитета имущественных отношений Дмитрия Саржевского, 16 мая комплекс переданного имущества взят под охрану муниципалитета, начинается его комиссионное обследование, сообщает амурское управление МЧС.

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#Белогорск #военные

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Екатерина PL