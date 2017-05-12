В Райчихинске иномарка насмерть сбила женщину-пешехода

Фото: blag_dtp

В Райчихинске вечером 15 мая случилось ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Toyota Crown двигался по улице Комсомольской и сбил женщину-пешехода 1980 года рождения. Пострадавшая скончалась на месте.

Как сообщили в амурском управлении МВД, водителя иномарки сразу же задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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#происшествия #транспорт

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Екатерина PL