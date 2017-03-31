Британская туристка повесилась в Таиланде, пытаясь напугать любимого

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В Таиланде туристка из Великобритании, поссорившись со своим бойфрендом, решила его припугнуть и изобразить суицид. К несчастью, девушка не рассчитала своих сил и случайно покончила с собой. Молодой человек обнаружил её тело лишь три часа спустя, передаёт VSE42.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщает издание, 26-летняя Эбигейл Роулэнд была общительной и веселой девушкой, но в тот вечер после очередной ссоры со своим возлюбленным Джеймсом Брумом она вернулась в свой гостиничный номер.

30-летний Джеймс пришел в номер спустя три часа, чтобы помириться с обидевшейся на него подругой, но оказалось поздно. Девушка повесилась. Со слов матери погибшей, её дочь никогда не пошла бы на столь отчаянный шаг. Женщина также сообщила, что её дочь всегда делилась с ней переживаниями, но в Таиланде, куда она переехала ради своего парня, она была счастлива и ни на что не жаловалась.

Джеймса мать Эбигейл также не винит. Она уверена, что друг её дочери не мог причинить вреда своей избраннице. «Хоть Джеймс и занимается смешанными единоборствами, он был всегда нежен с Эбигейл. Они собирались пожениться и завести детей», – вспоминает женщина.

Также отмечается, что Эбигейл не имела каких-либо психических отклонений, поэтому полиция пришла к выводу, что она стала жертвой несчастного случая.

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#происшествия

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Алексей Воскобойников