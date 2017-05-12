Суд приостановил деятельность двух политических партий в Приамурье

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По решениям областного суда в Приамурье на полгода приостановлена деятельность двух партий. Три политических объединения исчезли в 2016 году. Работу политиков руководство амурского избиркома обсудило с представителями объединений.

В 2017 году региональные отделения политической партии «Молодая Россия» и партии «Альянс зеленых и социал-демократов» нарушили отчетность. Первое движение в срок не предоставило сведения о поступлении и расходовании финансовых средств, второе не направило в министерство юстиции учредительные документы. Деятельность этих объединений по решению суда приостановлена на полгода.

Такая же судьба может постичь еще три партии. На текущий момент за первый квартал года не предоставили отчетность региональные отделения «Аграрной партии России», «Республиканской партии России – Партии народной свободы» и партии «Рожденных в Союзе Советских Социалистических Республик». Также в списке должников амурское отделение партии «Альянс зеленых и социал демократов», деятельность которого и так приостановлена.

В 2016 году в связи с ликвидацией всероссийских объединений на территории Амурской области прекратили работу региональные отделения «Партии человека труда», «Партии защиты бизнеса и предпринимательства» и партий «Воля».

Осенью 2017 года амурчане будут избирать депутатов 16 представительных органов городов и районов, на территориях пройдут довыборы 146 народных избранников. В частности, в заксобрание области выберут депутатов по райчихинскому объединенному округу, есть вакантные места и в Благовещенской городской Думе.

В облизбиркоме отметили низкую активность политических партий в Амурской области. К примеру, участвовать в выборах в региональный парламент имели право 74 политические партии и их 44 региональных отделения. В борьбу вступила только четверть от возможного числа кандидатов и объединений.

Кроме того, ряды политических партий в Приамурье сокращаются. В 29 территориальных избирательных комиссиях состоят 278 человек, чуть меньше половины из них представляют политические партии. Многие при этом не принимают участия в работе комиссий и пропускают заседания.

«Кому-то просто далеко и неудобно добираться из одного населенного пункта в другой, чтобы поучаствовать в заседании, кто-то заболел, но есть и случаи, когда явно видно, что партия назначила человека лишь номинально, для отчета. Мы сегодня порекомендовали заменить таких членов комиссий на тех, кто все-таки сможет более добросовестно посещать заседания комиссий. Мы считаем, что деятельность представителей политических объединений в избирательных комиссиях требует дисциплины, добросовестного отношения к делу, чтобы доверие избирателей к выборам в целом и к тем, кто активно участвует в выборном процессе, укреплялось», – прокомментировал председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.

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Нино Кохреидзе