На ремонт в Благовещенске закрыли несколько участков дорог
В столице Амурской области продолжается ремонт дорог. 16 мая движение для автомобилистов ограничили до 21:00 на трех участках, еще на двух продолжают работать коммунальщики.
Дорожное полотно восстанавливают после аварийных работ в зимний период. 16 мая дорожные службы работают на улице Лазо от Красноармейской до Октябрьской, на улице Фрунзе между Чайковского и Пушкина и на улице Октябрьской на участке между Лазо и Партизанской. Движение в одном направлении на этих участках будет ограничено до 21:00.
Коммунальные службы продолжают устранять аварии на теплотрассе. В связи с этим движение автомобилей ограничено на половине проезжей части по улице Ленина между Шевченко и переулком Св. Иннокентия. А на Горького для движения транспорта полностью закрыт участок между Комсомольской и Калинина.
Работы здесь завершить планируют к 17 мая, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
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