*/ ?> На ремонт в Благовещенске закрыли несколько участков дорог / ИА "Амур.инфо"
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16мая
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сегодня, 14:15 1

На ремонт в Благовещенске закрыли несколько участков дорог

На ремонт в Благовещенске закрыли несколько участков дорог
Фото: inshe.tv

В столице Амурской области продолжается ремонт дорог. 16 мая движение для автомобилистов ограничили до 21:00 на трех участках, еще на двух продолжают работать коммунальщики.

Дорожное полотно восстанавливают после аварийных работ в зимний период. 16 мая дорожные службы работают на улице Лазо от Красноармейской до Октябрьской, на улице Фрунзе между Чайковского и Пушкина и на улице Октябрьской на участке между Лазо и Партизанской. Движение в одном направлении на этих участках будет ограничено до 21:00.

Коммунальные службы продолжают устранять аварии на теплотрассе. В связи с этим движение автомобилей ограничено на половине проезжей части по улице Ленина между Шевченко и переулком Св. Иннокентия. А на Горького для движения транспорта полностью закрыт участок между Комсомольской и Калинина.

Работы здесь завершить планируют к 17 мая, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#городская власть #жизнь #ЖКХ #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Александр35

    Александр35
    2 часа назад

    Приамврья - это где?

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