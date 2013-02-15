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16мая
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сегодня, 14:10 0

В Амурской области организуют выставку сельскохозяйственной техники

Амурская область присоединится ко всероссийской демонстрации новинок сельхозтехники и прицепного оборудования. Показ техники Demo Road Show 2017 охватит восемь регионов России, в том числе Приамурье. Мероприятие организует предприятие международного производителя сельскохозяйственной техники и российская корпорация «Русские машины».

С мая по август организаторы показа совместно с официальными дилерами будут знакомить российских аграриев с техникой нового поколения. Мероприятие стартует 17 мая в Воронеже, затем показы пройдут по другим городам. В Амурской области Demo Road Show запланировано на 13–14 июля в пригороде Белогорска на полях ООО «Красная звезда».

В рамках Demo Road Show 2017 на российские поля выйдут машины брендов Challenger, Fendt, Massey Ferguson и Valtra. На показательных выступлениях представят тракторы Massey Ferguson серии MF6713, новое поколение MF7600 и MF8600, новый Fendt 1000 Vario, а также тракторы на гусеничном ходу Challenger MT700E и MT800E.

Гости Demo Road Show 2017 смогут принять участие в тест-драйвах, ознакомиться с финансовыми программами, изучить инновационные системы точного земледелия. Также российским аграриям будет представлен обновленный портфель оригинальных смазочных материалов и последние новинки диагностического оборудования.

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#транспорт

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