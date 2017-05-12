Мать, на глазах которой ребенок выпал из окна, не наказали за халатность

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Благовещенский городской суд рассмотрел дело горожанки, малолетняя дочь которой в августе прошлого года выпала из окна второго этажа. Прокуратура настаивала на виновности матери, городская комиссия по делам несовершеннолетних, напротив, вину женщины не признавала.

Производство по делу об административном правонарушении прекратила комиссия по делам несовершеннолетних в октябре 2016 года. С этим не согласился заместитель прокурора Благовещенска и прекращение дела решил оспорить в суде. Свой протест он обосновал тем, что при рассмотрении дела комиссия не учла, что вред здоровью ребенка был причинен как раз из-за халатного отношения матери к исполнению своих родительских обязанностей. Ребенок, по мнению прокурора, был оставлен без присмотра в условиях угрожающих его жизни и здоровью, а комиссия дала ненадлежащую оценку доказательствам и необоснованно сделала вывод о невиновности женщины.

В суде представитель прокуратуры требовал постановление о прекращении дела отменить. А представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав настаивал на своем.

Амурчанка уверяла, что без присмотра дочь не оставляла. Сообщила, что дочь сидела на табуретке, смотрела на голубей, и женщина не могла предположить, что ребенок выпадет из окна. Падение произошло на ее глазах, она не успела ничего предпринять. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести и ряд переломов.

Выслушав стороны, судья решил отменить постановление комиссии по делам несовершеннолетних о прекращении дела. Тем не менее производство по делу прекратили, так как срок давности привлечения к административной ответственности истек, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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Нино Кохреидзе