*/ ?> Дожди и плюс 29 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 17 мая / ИА "Амур.инфо"
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Дожди и плюс 29 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 17 мая

Дожди и плюс 29 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 17 мая
Фото: instagram

В Амурской области 17 мая установится переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидается слабый и умеренный дождь, гроза. Ветер будет дуть с с юга, юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду. Температура составит 23…28 градусов выше нуля, местами – плюс 13…18 градусов.

В Благовещенске 17 мая ожидается переменная облачность, ночью будет преимущественно без осадков, во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Южный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду. Термометры покажут 27…29 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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