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сегодня, 13:25 0

Формат MP3 доживает последние дни и скоро исчезнет навсегда

Формат MP3 доживает последние дни и скоро исчезнет навсегда
Фото: iPhones.ru

Германский Институт интегральных схем общества Фраунгофера объявил об истечении сроков действия патентов на формат цифрового кодирования звука MP3. Это означает, что популярный формат может кануть в небытие, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Gizmodo.

Разработчики приняли решение отказаться от развития MP3 и прекратить все лицензионные сборы с производителей оборудования и программного обеспечения. Это приведёт к тому, что выпуск устройств с поддержкой данного стандарта прекратится в обозримом будущем.

По мнению экспертов, что преемником легендарного стандарта станет ААС, также разработанный институтом Фраунгофера в 1997 году.

«Большинство современных медиасервисов используют современные кодеки ISO-MPEG: семейство AAC или в будущем MPEG-H. По сравнению с MP3 они могут предоставить больше возможностей и более высокое качество звука при более низких битрейтах», – пояснили разработчики.

Кодек MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) был разработан в 1993 году. В настоящее время он является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями. MP3 имеет поддержку до восьми каналов и частоту дискретизации от 8 до 48 килогерц, в то время как у AAC в активе до 48 каналов и от 8 до 96 килогерц.

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#технологии

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