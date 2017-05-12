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сегодня, 13:08 1

На Амурскую область надвигаются циклоны

На Амурскую область надвигаются циклоны
Фото: www.otvprim.ru

С 17 по 21 мая местами по Амурской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Амурский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этот период синоптики прогнозируют дожди, грозы и усиление северо-западного ветра в порывах до 18-23 метров в секунду.

Амурское управление МЧС направило прогноз и рекомендации по проведению комплекса превентивных мероприятий главам муниципальных образований, а также руководителям учреждений и организаций.

В случае возникновения нештатной ситуации нужно звонить по единому номеру пожарных и спасателей: 101.

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#МЧС #погода #природа

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