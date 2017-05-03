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сегодня, 12:46 0

Хакеры вымогают у Walt Disney деньги за украденный новый фильм

Хакеры вымогают у Walt Disney деньги за украденный новый фильм
Фото: wikimedia.org

Хакеры, похитившие ещё не вышедший в прокат фильм компании The Walt Disney Company, угрожают выложить его в Сеть, если им не заплатят выкуп. Об этом со ссылкой сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

По словам директора пострадавшей компании Боба Айгера, злоумышленники потребовали от The Walt Disney перечислить кругленькую сумму в биткоинах и предупредили, что в случае неповиновения они сначала обнародуют пятиминутный отрывок, а затем будут публиковать фрагменты длительностью 20 минут.

Преступники намерены осуществлять свой коварный план до тех пор, пока их запросы не будут полностью удовлетворены.

Компания-производитель фильмов отказывается уточнить сумму выкупа, затребованного хакерами, и название картины, о похищении которой они заявили. Как отмечает THR, диснеевские сотрудники не собираются потакать шантажистам и уже обратились в полицию.

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#закон #интернет #кино #криминал #США

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