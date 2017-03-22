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Олег Кожемяко и бывшие амурские чиновники на Сахалине стали зарабатывать больше

Олег Кожемяко и бывшие амурские чиновники на Сахалине стали зарабатывать больше

Правительство Сахалинской области представило сведения о доходах за 2016 год. Доход губернатора региона Олега Кожемяко увеличился почти на три миллиона рублей, доходы председателя правительства Веры Щербины – вдвое, сообщает Сахалин.инфо.

За 2016 год Олег Кожемяко заработал 27,17 миллиона рублей. Значительная часть этих доходов получена за счёт сдачи в аренду имущества в родном для губернатора Приморском крае. У губернатора островного региона в собственности земельный участок на 45 тысяч квадратных метров и четыре жилых дома площадью соответственно 30,8, 77,8, 158,5 и 84,6 «квадрата».

Кроме того, в пользовании у него две квартиры (114 и 97 квадратных метров) и ещё один внушительный земельный надел (120 тысяч квадратных метров). Вся вышеупомянутая недвижимость располагается в России.

Сведений о супруге в декларации Кожемяко нет, зато упомянут несовершеннолетний ребёнок, владеющий квартирой площадью 114 квадратных метров.

Автопредпочтения главы региона остаются неизменными — это мотоцикл Harley-Davidson XL883N, сообщает Сахалин.инфо.

Председатель сахалинского правительства Вера Щербина, а в прошлом первый зампред правительства амурского, увеличила свой доход практически в два раза – с 5,1 до 10,1 миллиона рублей.

Повысил свой доход, а заодно обзавелся новой квартирой зампред сахалинского и экс-зампред амурского правительства Александр Житков. В активе за 2016 год у него 9 196 131 рубль, две квартиры и два гаража.

Большая часть министров Сахалинской области также прибавили в финансовом положении. Бывший замминистра строительства и транспорта в Приамурье, а ныне министр строительства Сахалина Вадим Залозный заработал 3,8 миллиона рублей.

Руководитель сельскохозяйственной отрасли Сахалина и бывший первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области Михаил Кузьменко отчитался о 4,5 миллионах рублей. Сейчас он находится под домашним арестом.

Успешно зарабатывает министр культуры Сахалинской области (ранее – Приамурья) Алексей Самарин5,9 миллиона рублей за 2016 год.

Дальше по уровню доходов идет министр финансов Анна Харченко (в Приамурье она была заместителем главы аналогичного ведомства) — 4,6 миллиона рублей.

Министр здравоохранения Сахалина (бывший главврач Амурской областной больницы) Алексей Пак и министр транспорта региона (в прошлом – Приамурья) Сергей Садовников заработали по 3,1 миллиона рублей.

Просмотров всего: 1168

#губернатор #Дальний Восток #областная власть #футбол

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • не депутат

    не депутат
    1 час назад

    А почему вы пишите о сахалинских чиновскиках, а не, к примеру, рязанских?

  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Действительно,кому это интересно...?

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    на Сахалине и цены какбы немного другие

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад



    Олег Кожемяко и бывшие амурские чиновники на Сахалине стали зарабатывать больше



    Ну а нахрена бы они тогда туда свалили?

  • yuliablg444

    yuliablg444
    1 час назад

    можно подумать они до Сахалина гроши получали, открытие прям сделали.

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    не депутат

    А почему вы пишите о сахалинских чиновскиках, а не, к примеру, рязанских?



    политика АИ писать провокационные ,пусть и не совсем достоверные материалы ради посещаемости сайта. Так многие делают . Как будто первый раз слышите об этом. Ну может просто не обращали внимание.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Обсуждение новости:

    Правительство Сахалинской области отчиталось о доходах за 2016 год.

    Комментарии островитян.

    https://forum.sakh.com/?sub=1625329

  • Знаток28

    Знаток28
    48 минут назад

    Желтая пресса, скоро будем обсуждать интриги звёзд, и новых участников Дома 2

  • mikey007

    mikey007
    42 минуты назад



    Олег Кожемяко и бывшие амурские чиновники на Сахалине стали зарабатывать больше



    Ну а че край богатый.

    Только органы там не лыком шитые, жалкими подачками не питаются...

    Пасмотрим кто кого.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    38 минут назад

    Знаток28Желтая пресса, скоро будем обсуждать интриги звёзд, и новых участников Дома 2


    Да если бы в новости было упомянуто про Абрамова или ЛДПР, ты же первый тут и заобсуждался бы до смерти. Вместо с коллегами-едроботами

  • Знаток28

    Знаток28
    25 минут назад

    MbIcли вcлyx

    Знаток28Желтая пресса, скоро будем обсуждать интриги звёзд, и новых участников Дома 2


    Да если бы в новости было упомянуто про Абрамова или ЛДПР, ты же первый тут и заобсуждался бы до смерти. Вместо с коллегами-едроботами



    Очередной проплаченный попугай! Абрамов твой никому нахрен не нужен.

    Или ты его сравнил с теми кто уехал на Сахалин? Впринципи что они на постоянку, что твой шеф

  • Б-29

    Б-29
    20 минут назад

    сибирячкана Сахалине и цены какбы немного другие


    Да аренда девушки в центре почти 70 тыр.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    16 минут назад

    Знаток28
    MbIcли вcлyx

    Знаток28Желтая пресса, скоро будем обсуждать интриги звёзд, и новых участников Дома 2


    Да если бы в новости было упомянуто про Абрамова или ЛДПР, ты же первый тут и заобсуждался бы до смерти. Вместо с коллегами-едроботами



    Очередной проплаченный попугай! Абрамов твой никому нахрен не нужен.

    Или ты его сравнил с теми кто уехал на Сахалин? Впринципи что они на постоянку, что твой шеф


    В следующий раз когда ты будешь скулить по Абрамову, я тебя в эти твои слова носом тыкну. И едроботов твоих.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    7 минут назад

    Б-29

    сибирячка

    на Сахалине и цены какбы немного другие



    Да аренда девушки в центре почти 70 тыр.


    Это вместе с сауной?



    Недешёвые у них деуки



  • СКР

    СКР
    5 минут назад

    не депутат

    А почему вы пишите о сахалинских чиновскиках, а не, к примеру, рязанских?



    Ради бабла! И только исключительно ради него

    На форуме срач, посещаемость растет, ценник на рекламу тоже итог - профит владельца медиахолдинга!

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