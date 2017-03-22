Олег Кожемяко и бывшие амурские чиновники на Сахалине стали зарабатывать больше

Правительство Сахалинской области представило сведения о доходах за 2016 год. Доход губернатора региона Олега Кожемяко увеличился почти на три миллиона рублей, доходы председателя правительства Веры Щербины – вдвое, сообщает Сахалин.инфо.

За 2016 год Олег Кожемяко заработал 27,17 миллиона рублей. Значительная часть этих доходов получена за счёт сдачи в аренду имущества в родном для губернатора Приморском крае. У губернатора островного региона в собственности земельный участок на 45 тысяч квадратных метров и четыре жилых дома площадью соответственно 30,8, 77,8, 158,5 и 84,6 «квадрата».

Кроме того, в пользовании у него две квартиры (114 и 97 квадратных метров) и ещё один внушительный земельный надел (120 тысяч квадратных метров). Вся вышеупомянутая недвижимость располагается в России.

Сведений о супруге в декларации Кожемяко нет, зато упомянут несовершеннолетний ребёнок, владеющий квартирой площадью 114 квадратных метров.

Автопредпочтения главы региона остаются неизменными — это мотоцикл Harley-Davidson XL883N, сообщает Сахалин.инфо.

Председатель сахалинского правительства Вера Щербина, а в прошлом первый зампред правительства амурского, увеличила свой доход практически в два раза – с 5,1 до 10,1 миллиона рублей.

Повысил свой доход, а заодно обзавелся новой квартирой зампред сахалинского и экс-зампред амурского правительства Александр Житков. В активе за 2016 год у него 9 196 131 рубль, две квартиры и два гаража.

Большая часть министров Сахалинской области также прибавили в финансовом положении. Бывший замминистра строительства и транспорта в Приамурье, а ныне министр строительства Сахалина Вадим Залозный заработал 3,8 миллиона рублей.

Руководитель сельскохозяйственной отрасли Сахалина и бывший первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области Михаил Кузьменко отчитался о 4,5 миллионах рублей. Сейчас он находится под домашним арестом.

Успешно зарабатывает министр культуры Сахалинской области (ранее – Приамурья) Алексей Самарин – 5,9 миллиона рублей за 2016 год.

Дальше по уровню доходов идет министр финансов Анна Харченко (в Приамурье она была заместителем главы аналогичного ведомства) — 4,6 миллиона рублей.

Министр здравоохранения Сахалина (бывший главврач Амурской областной больницы) Алексей Пак и министр транспорта региона (в прошлом – Приамурья) Сергей Садовников заработали по 3,1 миллиона рублей.

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Анастасия Болотина