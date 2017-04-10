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сегодня, 12:20 2

На трассе в Селемджинском районе продолжают застревать автомобили

На трассе в Селемджинском районе продолжают застревать автомобили

Жители Селемджинского района рассказали, что дорожная ситуация на трассе от Февральска до Стойбы не меняется – разбитые дороги так и не начали ремонтировать. Сегодня в грязи застрял очередной большегруз. Самостоятельно выбраться из западни он не смог. Водители все также лавируют по бездорожью, пытаясь избежать участи грузовика.

Как сообщало Амур.инфо, в редакцию обратился амурчанин, который рассказал о том, что на трассе от Февральска до Стойбы в грязи утопают автомобили. Свои слова он подкрепил фотографиями. Тогда в министерстве транспорта и строительства Приамурья прокомментировали, что ведомство не имеет отношения к этой дороге.

Как отметили в ведомстве, дорога не находится в оперативном управлении ГКУ «Амурупрадор». В 2012 году региональное министерство заключило с ООО «Албынский рудник» и ООО «Маломырский рудник» концессионное соглашение сроком на 8 лет. Этот участок дороги используется компаниями в целях производственной необходимости. Соответственно обслуживать его должны именно они.

Глава Селемджинского района тогда пояснил, что районные власти совместно с ГИБДД направили обращение с предписанием концессионеру автомобильной дороги и обслуживающей компании этого участка ОО «Транзит» о незамедлительном принятии мер по выполнению обязательств соглашения и приведении автомобильной дороги в состояние, отвечающем нормативным требованиям и безопасности участников дорожного движения. Но реакции не последовало.

В минтрансстрое корреспонденту Амур.инфо сообщили, что сегодня по этой ситуации работают и прокуратура, и ГИБДД. Глава района вместе с жителями пытается воздействовать на компании «Албынский рудник» и «Маломырский рудник». «Пока никаких действий и ответов от них нет», – сообщили ведомстве.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    Там это единственная дорога. как её можно отдать частникам? совсем власти долбанулись?

  • архивная

    архивная
    17 минут назад

    да кому нужно население Амурской области,нужны рессурсы,главное газпром пришёл---стройка века,а это временно можно и потерпеть,зато потом дороги асфальтируют,газ во все дома населенных пунктов проведуть,вы там земляки держитесь.

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