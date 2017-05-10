В Подмосковье 12-летняя школьница забеременела от 14-летнего друга

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В подмосковном Серпухове Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту беременности 12-летней школьницы. Как выяснилось, отцом будущего ребёнка является 14-летний парень. Об этом, ссылаясь на пресс-службу подмосковного главка СКР, сообщает «Российская газета».

Информация о беременности школьницы из города Протвино поступила в правоохранительные органы 15 мая из женской консультации. В настоящий момент девочке поставлен срок 15-16 недель.

«Следователем следственного отдела по городу Серпухов организовано проведение доследственной проверки. С целью установления обстоятельств происшествия сейчас проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, 12-летняя девочка забеременела от 14-летнего школьника, с которым учится в одной школе. При этом об изнасиловании речь не идёт. Претензий ни со стороны школьницы, ни со стороны её родителей нет. Будущая мама рассказала родным, что все случилось по обоюдному согласию.

По данным местных СМИ, школьница подружилась с мальчиком на почве совместной любви к компьютерным играм и аниме. Связь между ними возникла ещё прошлой зимой.

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Алексей Воскобойников