Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:16 1

В Подмосковье 12-летняя школьница забеременела от 14-летнего друга

В Подмосковье 12-летняя школьница забеременела от 14-летнего друга
Фото: vladtime.ru

В подмосковном Серпухове Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту беременности 12-летней школьницы. Как выяснилось, отцом будущего ребёнка является 14-летний парень. Об этом, ссылаясь на пресс-службу подмосковного главка СКР, сообщает «Российская газета».

Информация о беременности школьницы из города Протвино поступила в правоохранительные органы 15 мая из женской консультации. В настоящий момент девочке поставлен срок 15-16 недель.

«Следователем следственного отдела по городу Серпухов организовано проведение доследственной проверки. С целью установления обстоятельств происшествия сейчас проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, 12-летняя девочка забеременела от 14-летнего школьника, с которым учится в одной школе. При этом об изнасиловании речь не идёт. Претензий ни со стороны школьницы, ни со стороны её родителей нет. Будущая мама рассказала родным, что все случилось по обоюдному согласию.

По данным местных СМИ, школьница подружилась с мальчиком на почве совместной любви к компьютерным играм и аниме. Связь между ними возникла ещё прошлой зимой.

Просмотров всего: 1087

#дети #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Лесная

    Лесная
    7 минут назад

    Без комментариев....Полная зад-ца...Скоро рожать будем в детском саду...Куда мир катится.?Научились ноги раздвигать,а предохраняться не могут...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Мать, на глазах которой ребенок выпал из окна, не наказали за халатность
Происшествия 1

Пожароопасная обстановка в Приамурье остаётся стабильной
В России и мире

В Китае собака спасла жизнь погребённому заживо младенцу (видео)
Происшествия 15

Свободненцы рассказывают о семье маргиналов, убивающих животных ради еды