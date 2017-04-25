Два самых богатых депутата Благовещенска за 2016 год заработали 13 и 10 миллионов рублей

Фото: Амур.инфо

На сайте Благовещенской городской Думы появилась информация о доходах местных депутатов за 2016 год. Самыми богатыми оказались депутат Константин Ельцов, который заработал 13 700 944 рубля, и депутат Артем Салварян с заработком в 10 330 283 рубля.

У остальных народных избранников значительный отрыв. Следом за лидерами идут Игорь Чеглаков и Сергей Щербаков. Их доходы за прошлый год почти одинаковые – 4 597 824 и 4 501 023 рубля соответственно. Почти на миллион меньше заработал Юрий Кузнецов – он задекларировал 3 356 466 рублей. Замыкает топ депутатов-богачей Степан Попов – его доход за 2016 года составил 2 923 149 рублей.

Доходы в диапазоне от одного до двух миллионов оказались у семи депутатов. Так, у Татьяны Бедериной 1 988 083 рубля, у Александра Вишневского – 1 928 777, у Дениса Салтыкова – 1 784 579, у Елены Фединой – 1 546 959, у Эдуарда Хасаншина – 1 419 457, у Евгения Григорьева – 1 359 133 и у Андрея Ведева – 1 232 676 рублей.

Остальные 12 народных избранников заработали за 2016 года меньше миллиона рублей. Андрей Кузьмин задекларировал 998 235 рублей, Аркадий Мальцев – 958 212, Юрий Грошев – 957 467, Максим Ноженкин – 893 698, Нина Тямкова – 751 941, Роман Нестеренко – 741 492, Оксана Чупрова – 655 807, Сергей Завьялов – 636 000 рублей.

У трех депутатов – Владимира Левцова, Романа Барило и Владимира Крайнова почти одинаковый заработок – чуть больше 397 тысяч рублей.

И самым бедным депутатом оказался Александр Лоза, его доход составил 276 тысяч рублей.

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#гордума #финансы

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Екатерина PL