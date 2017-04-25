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Два самых богатых депутата Благовещенска за 2016 год заработали 13 и 10 миллионов рублей

Два самых богатых депутата Благовещенска за 2016 год заработали 13 и 10 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

На сайте Благовещенской городской Думы появилась информация о доходах местных депутатов за 2016 год. Самыми богатыми оказались депутат Константин Ельцов, который заработал 13 700 944 рубля, и депутат Артем Салварян с заработком в 10 330 283 рубля.

У остальных народных избранников значительный отрыв. Следом за лидерами идут Игорь Чеглаков и Сергей Щербаков. Их доходы за прошлый год почти одинаковые – 4 597 824 и 4 501 023 рубля соответственно. Почти на миллион меньше заработал Юрий Кузнецов – он задекларировал 3 356 466 рублей. Замыкает топ депутатов-богачей Степан Попов – его доход за 2016 года составил 2 923 149 рублей.

Доходы в диапазоне от одного до двух миллионов оказались у семи депутатов. Так, у Татьяны Бедериной 1 988 083 рубля, у Александра Вишневского1 928 777, у Дениса Салтыкова1 784 579, у Елены Фединой1 546 959, у Эдуарда Хасаншина1 419 457, у Евгения Григорьева1 359 133 и у Андрея Ведева1 232 676 рублей.

Остальные 12 народных избранников заработали за 2016 года меньше миллиона рублей. Андрей Кузьмин задекларировал 998 235 рублей, Аркадий Мальцев – 958 212, Юрий Грошев – 957 467, Максим Ноженкин – 893 698, Нина Тямкова – 751 941, Роман Нестеренко – 741 492, Оксана Чупрова – 655 807, Сергей Завьялов – 636 000 рублей.

У трех депутатов – Владимира Левцова, Романа Барило и Владимира Крайнова почти одинаковый заработок – чуть больше 397 тысяч рублей.

И самым бедным депутатом оказался Александр Лоза, его доход составил 276 тысяч рублей.

Просмотров всего: 1269

#гордума #финансы

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Люди занимаются бизнесом, имеют на это полное право, работая в думе на освобождённой основе. Зачастую бюджет такой скудный, что как раз таким состоятельным депутатами приходится из своего кармана и тратить деньги, то хоккейную коробку поставят, то на освещение скинутся

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Мдя,это же сколько денег идёт мимо налоговой....

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Питерский

    Мдя,это же сколько денег идёт мимо налоговой....



    Оф декларации, что тут мимо?

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад



    Два самых богатых депутата Благовещенска за 2016 год заработали 13 и 10 миллионов рублей





    в то время как :



    Свободненцы рассказывают о семье маргиналов, убивающих животных ради еды

    http://forum.amur.info/news/133656/?page=last

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    создайте уже одну ветку "Для любителей считать чужие деньги"

    и публикуйте туда кто сколько заработал

    *а, блин, тогда же новостей то на сайте не станет

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    57 минут назад

    как они далеки от народа

  • Знаток28

    Знаток28
    52 минуты назад

    Дмитрий1959

    как они далеки от народа



    В народе поболее бизнесменов будет, да и побогаче

  • mikey007

    mikey007
    45 минут назад

    сибирячка

    создайте уже одну ветку "Для любителей считать чужие деньги"

    и публикуйте туда кто сколько заработал

    *а, блин, тогда же новостей то на сайте не станет



    Сибирячка, какие чужие, тут свои найти не можешь.

    Если у тебя убыло ясно, что где-то прибыло. Вот ищем-с.

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    44 минуты назад

    расскажите об этом учителям и врачам

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    43 минуты назад

    радетели народные-только о себе и беспокоятся

  • сибирячка

    сибирячка
    33 минуты назад

    mikey007

    сибирячка

    создайте уже одну ветку "Для любителей считать чужие деньги"

    и публикуйте туда кто сколько заработал

    *а, блин, тогда же новостей то на сайте не станет



    Сибирячка, какие чужие, тут свои найти не можешь.

    Если у тебя убыло ясно, что где-то прибыло. Вот ищем-с.



    можно попробовать закрыть форум и пойти поработать

    или вам за комментарии платят?

  • не депутат

    не депутат
    25 минут назад

    занимайтесь бизнесом, кто вам мешает?

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    22 минуты назад

    все бизнесом заниматься не могут

  • mikey007

    mikey007
    22 минуты назад

    не депутат

    занимайтесь бизнесом, кто вам мешает?



    Родину продавать

    этот бизнес?

    Совесть нам мешает.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    20 минут назад

    mikey007
    не депутат

    занимайтесь бизнесом, кто вам мешает?



    Родину продавать

    этот бизнес?

    Совесть нам мешает.


    Канешна, все, кто зарабатывает больше мрот автоматически продают Родину. Так, что ли?

  • mikey007

    mikey007
    19 минут назад

    сибирячка

    mikey007

    сибирячка

    создайте уже одну ветку "Для любителей считать чужие деньги"

    и публикуйте туда кто сколько заработал

    *а, блин, тогда же новостей то на сайте не станет



    Сибирячка, какие чужие, тут свои найти не можешь.

    Если у тебя убыло ясно, что где-то прибыло. Вот ищем-с.



    можно попробовать закрыть форум и пойти поработать

    или вам за комментарии платят?



    А смысл.

    У нас одни работают за копейки, а другие часы покупают за косари.

    Работнички

    Бабки иметь и работать в России это не одно и тоже. Такие условия созданы.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    18 минут назад

    Брюзга_недели

    mikey007

    не депутат

    занимайтесь бизнесом, кто вам мешает?



    Родину продавать

    этот бизнес?

    Совесть нам мешает.



    Канешна, все, кто зарабатывает больше мрот автоматически продают Родину. Так, что ли?


    Боюсь предложение пожить им пару месяцев на мрот они не поддержат, ну чтобы почувствовали



  • mikey007

    mikey007
    15 минут назад

    Брюзга_недели



    mikey007

    не депутат

    занимайтесь бизнесом, кто вам мешает?



    Родину продавать

    этот бизнес?

    Совесть нам мешает.



    Канешна, все, кто зарабатывает больше мрот автоматически продают Родину. Так, что ли?




    99 % так.

    Привидите пример успешного безнесмена, который родину не продавал.

    Милюкова, сразу говорю, ненада.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    13 минут назад

    ЛайКа
    Брюзга_недели

    mikey007

    не депутат

    занимайтесь бизнесом, кто вам мешает?



    Родину продавать

    этот бизнес?

    Совесть нам мешает.



    Канешна, все, кто зарабатывает больше мрот автоматически продают Родину. Так, что ли?


    Боюсь предложение пожить им пару месяцев на мрот они не поддержат, ну чтобы почувствовали





    Почему они должны жить на мрот, если зарабатывают больше? Что за вопли "наворовали"?

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    11 минут назад

    mikey007
    Брюзга_недели



    mikey007

    не депутат

    занимайтесь бизнесом, кто вам мешает?



    Родину продавать

    этот бизнес?

    Совесть нам мешает.



    Канешна, все, кто зарабатывает больше мрот автоматически продают Родину. Так, что ли?




    99 % так.

    Привидите пример успешного безнесмена, который родину не продавал.

    Милюкова, сразу говорю, ненада.


    Да 100500 примеров привести можно. Без Мелюкова. Только это никого не избавит от ваших ко-ко-ко-равно-наворовал. Иди работать, мышь

  • mikey007

    mikey007
    9 минут назад

    Фамилиииии

  • mikey007

    mikey007
    8 минут назад

    Всем форумом посмемся

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    4 минуты назад

    mikey007Фамилиииии


    Дыа, неведомая мышь крупный спец в малом и среднем бизнесе. Каждый день просиживает штаны, втыкая в форум, а по итогу жалится, что у него деньги украли неведомые депутаты. Какие тебе фамилии, клоун? Как будто фамилии тебе хоть о чем-то скажут.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 минуты назад

    Брюзга_недели

    ЛайКа

    Брюзга_недели

    mikey007

    не депутат

    занимайтесь бизнесом, кто вам мешает?



    Родину продавать

    этот бизнес?

    Совесть нам мешает.



    Канешна, все, кто зарабатывает больше мрот автоматически продают Родину. Так, что ли?


    Боюсь предложение пожить им пару месяцев на мрот они не поддержат, ну чтобы почувствовали



    Почему они должны жить на мрот, если зарабатывают больше? Что за вопли "наворовали"?


    Простите сэр, но у вас галлюцинации)) Никто об этом даже не заикался. Просто интересно было бы насколько его после такого ИКсперимента подняли))

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    2 минуты назад

    ЛайКа
    Брюзга_недели

    ЛайКа

    Брюзга_недели

    mikey007

    не депутат

    занимайтесь бизнесом, кто вам мешает?



    Родину продавать

    этот бизнес?

    Совесть нам мешает.



    Канешна, все, кто зарабатывает больше мрот автоматически продают Родину. Так, что ли?


    Боюсь предложение пожить им пару месяцев на мрот они не поддержат, ну чтобы почувствовали



    Почему они должны жить на мрот, если зарабатывают больше? Что за вопли "наворовали"?


    Простите сэр, но у вас галлюцинации)) Никто об этом даже не заикался. Просто интересно было бы насколько его после такого ИКсперимента подняли))


    Это у вас галлюцинации, ибо для начала я не сэр. А для продолжения - вопросы размера мрот в компетенцию благовещенских депутатов не входят. Вообще. Совсем.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 минуты назад

    какой нафиг мрот?! вы так говорите, как будто эти люди сразу родились депутатами с высоким доходом. Я больше чем уверена, что такой доход они стали получать благодаря каждодневному труду на своем производстве. Они, в отличии от вас, не сидят на форумах, а работают не покладая рук. Работают в том числе и для того, чтобы на ваших округах было комфортнее жить

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    1 минута назад

    Внучка дедакакой нафиг мрот?! вы так говорите, как будто эти люди сразу родились депутатами с высоким доходом. Я больше чем уверена, что такой доход они стали получать благодаря каждодневному труду на своем производстве. Они, в отличии от вас, не сидят на форумах, а работают не покладая рук. Работают в том числе и для того, чтобы на ваших округах было комфортнее жить


    Соответственно. Больше дела и все будет хорошо.

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