Экс-благовещенка ведет провокационное шоу на YouTube

Амурчанка Ольга Парфенюк, ныне живущая в Москве, около года назад обзавелась каналом на YouTube. Ее шоу «В активном поиске» с пометкой 18+ продвигается с помощью Comedy Club Production.

Ольга ведет шоу в сопровождении еще двух девушек. Суть программы в том, что ведущие, не лишенные остроумия, сидят на сайте знакомств и обсуждают мужчин. В студию на откровенные разговоры они приглашают неожиданных гостей.

«Наверняка есть и более провокационные шоу. Конечно, когда пришла Ангелина – порноактриса, было неловко и немного некомфортно. Но не сказала бы, что с ней сложно вести диалог. Она шла на контакт», – рассказала Ольга Парфенюк.

Кроме канала на YouTube, Ольга регулярно появляется в эфире канала ТНТ в юмористической программе «Не спать», где в жюри сидят именитые комики – Тимур Батрутдинов и Вадим Галыгин.

«С Галыгиным мы приятели. Он очень простой, Вадик! Ты будто его всю жизнь знаешь. Очень открытый и общительный. Но если ему что-то не нравится, он обязательно скажет, а не будет улыбаться, Когда на меня Галыгин подписался в Инстаграм, это было событием века! Я всем об этом рассказала. Это же звезда!» – делится Ольга.

Подробнее о съемках девушки в программах телеканала ТНТ и ее шоу на YouTube читайте в интернет-журнале Амур.life.

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Нино Кохреидзе