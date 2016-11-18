Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:51 5

Экс-благовещенка ведет провокационное шоу на YouTube

Экс-благовещенка ведет провокационное шоу на YouTube

Амурчанка Ольга Парфенюк, ныне живущая в Москве, около года назад обзавелась каналом на YouTube. Ее шоу «В активном поиске» с пометкой 18+ продвигается с помощью Comedy Club Production.

Ольга ведет шоу в сопровождении еще двух девушек. Суть программы в том, что ведущие, не лишенные остроумия, сидят на сайте знакомств и обсуждают мужчин. В студию на откровенные разговоры они приглашают неожиданных гостей.

«Наверняка есть и более провокационные шоу. Конечно, когда пришла Ангелина – порноактриса, было неловко и немного некомфортно. Но не сказала бы, что с ней сложно вести диалог. Она шла на контакт», – рассказала Ольга Парфенюк.

Кроме канала на YouTube, Ольга регулярно появляется в эфире канала ТНТ в юмористической программе «Не спать», где в жюри сидят именитые комики – Тимур Батрутдинов и Вадим Галыгин.

«С Галыгиным мы приятели. Он очень простой, Вадик! Ты будто его всю жизнь знаешь. Очень открытый и общительный. Но если ему что-то не нравится, он обязательно скажет, а не будет улыбаться, Когда на меня Галыгин подписался в Инстаграм, это было событием века! Я всем об этом рассказала. Это же звезда!» – делится Ольга.

Подробнее о съемках девушки в программах телеканала ТНТ и ее шоу на YouTube читайте в интернет-журнале Амур.life.

Просмотров всего: 2093

#жизнь #интернет #работа #шоу-бизнес

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Профурсетка московская

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    не завидуй

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Про каждую насосавшую пробившуюся будет новость?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Молодец, Ольга.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    55 минут назад

    ТНТшники всё пытаются свои клешни в Интернет и, в частности, в Ютуб запустить. Показывайте свою хрень по ящику, оставьте в покое Интернет! Статья за оскорбление чувств интернет-пользователей есть?

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

На ремонт в Благовещенске закрыли несколько участков дорог
Происшествия 1

Мать, на глазах которой ребенок выпал из окна, не наказали за халатность
В России и мире

Хакеры вымогают у Walt Disney деньги за украденный новый фильм
Общество 1

Telegram-каналам грозит блокировка в России