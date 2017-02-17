Telegram-каналам грозит блокировка в России

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Администраторы российских Telegram-каналов и пользователи Telegram обратились к создателю мессенджера Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России. Петиция опубликована на change.org, передают «Ведомости».

Как отмечают авторы петиции, с начала мая текущего года в РФ начались блокировки мессенджеров, не предоставивших сведения о себе для реестра организаторов распространения информации. Запросы о включении в реестр рассылает Роскомнадзор.

Согласно закону, любые организаторы распространения информации обязаны предоставлять по требованию Роскомнадзора свои контактные данные.

Такой запрос, как утверждают авторы документа, ведомство направило и в Telegram. Обращение к Дурову авторы каналов объяснили тем, «что обращаться с просьбами к государственным ведомствам бесполезно: они выполняют приказы и исполняют законы, какими бы эти законы ни были», и «обращаться с просьбами к тем, кто отдаёт приказы ещё бесполезней – в России законы слишком часто не учитывают интересы той части общества, которая испытывает потребность в защищённой и свободной территории для обмена информацией». В начале этого месяца Роскомнадзор уже внёс в реестр запрещённых сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. В ведомстве пояснили: в России будет ограничен доступ не только к сайтам этих мессенджеров, но и к их приложениям. Технически они будут удалены из магазинов приложений либо заблокированы операторами.

Между тем человек, знакомый с несколькими авторами каналов, сообщил, что администраторам Telegram известно о возможной блокировке, и они предупредили об этом администраторов каналов.

Российская аудитория активных пользователей Telegram по итогам января 2017 года достигла 6 миллионов человек. За год до этого активных пользователей было втрое меньше.

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Алексей Воскобойников