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Пожароопасная обстановка в Приамурье остаётся стабильной

Пожароопасная обстановка в Приамурье остаётся стабильной
пресс-служба МЧС Амурской области

15 мая на территории Амурской области зарегистрировано семь палов сухой растительности. Сухая трава горела в Тамбовском и Белогорском районах, в Благовещенске, Шимановске, Сковородине и в Райчихинске. Все палы потушены.

В тушении были задействованы более 30 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений области, восемь единиц техники.

15 мая на территории Амурской области зарегистрировано восемь термических аномалий в Ивановском, Мазановском, Свободненском и Тамбовском районах, а также в Благовещенске и Завитинске.

Как сообщает пресс-служба амурского управления МЧС, 16 мая II класс пожарной опасности установлен в 17 районах: в Константиновском, Михайловском, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Белогорском, Зейском, Мазановском, Октябрьском, Ромненском, Селемджинском, Свободненском, Серышевском, Тамбовском, Шимановском и Благовещенском районах. В Магдагачинском, Тындинском и Сковородинском районах сохраняется III класс пожарной опасности.

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#МЧС #пожары #происшествия

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