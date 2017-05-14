В Китае собака спасла жизнь погребённому заживо младенцу (видео)

Фото: youtube.com

В китайском городе Цзянцзинь собака спасла жизнь похороненному заживо младенцу. Она почуяла движение и слабые звуки, доносящиеся из-под земли, и принялась откапывать ребёнка. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Sun.

Владелица пса рассказала, что её насторожило, когда она увидела, как её питомец изо всех сил роет землю лапами. Подойдя к выкопанной яме, хозяйка собаки обнаружила в земле плачущего младенца, замотанного в белую ткань. Возраст спасённого малыша – не больше месяца. Грудничка тут же госпитализировали: у него была низкая температура и медленное сердцебиение, а рот был набит землёй. В настоящее время медики присматривают за ребёнком, по их словам, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как отмечают правоохранители, вероятно, родители малыша решили, что он умер, поэтому решили его похоронить. Сейчас сотрудники полиции ищут родителей младенца, после чего будет принято решение по поводу их родительских прав.

Просмотров всего: 319

#дети #животные #здоровье #Китай #происшествия

распечатать

Алексей Воскобойников